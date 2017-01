Izraelský minister vnútra schválil plán na prijatie 100 sýrskych sirôt

Na ilustračnej snímke si sýrske deti ohrievajú ruky na ohníku na ulici v severosýrskom meste Idlib, 5. marca 2012. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 26. januára (TASR) - Izraelský minister vnútra Arje Deri schválil plán na prijatie 100 sýrskych detí, ktoré osireli v dôsledku občianskej vojny. Informoval o tom dnes jeho hovorca Barak Seri. Izrael by tak po prvý raz prijal utečencov z prebiehajúcej vojny.Podľa plánu, o ktorom ako prvá informovala televízna stanica Kanál 10, by vláda najprv ubytovala siroty v internátnych školách. Následne by sa snažila, aby si ich adoptovali arabské rodiny žijúce v Izraeli. Sýrske deti by napokon získali trvalé občianstvo a najbližším príbuzným by vláda umožnila, aby prišli za nimi do Izraela.Izrael v súčasnosti poskytuje tisícom zranených Sýrčanov medicínsku starostlivosť vo svojich nemocniciach. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v decembri uviedol, že chce túto starostlivosť ešte rozšíriť.