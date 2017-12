Izraelský premiér B. Netanjahu potvrdil, že krajina vystúpi z UNESCO

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. decembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu potvrdil, že jeho krajina vystúpi z Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), napísala agentúra DPA.uviedol na úvod pravidelného nedeľného zasadnutia svojho kabinetu izraelský premiér.Netanjahu v piatok nariadil veľvyslancovi Izraela pri UNESCO Karmelovi Šamovi ha-Kohenovi, aby podal oficiálnu žiadosť o vystúpenie krajiny z tejto organizácie, čo by sa malo stať ešte do konca tohto roka. Krajina potom prestane byť členom UNESCO do konca roku 2018. Dôvodom odchodu Izraela z UNESCO sú "systematické útoky" na židovský štát zo strany tejto organizácie.V rovnakom čase rady UNESCO opustia aj Spojené štáty, a to z rovnakého dôvodu ako Izrael. USA toto svoje rozhodnutie oznámili v októbri s tým, že ich k nemu viedla okrem iného nutnosť zásadnej reformy organizácie, ale aj jej "zaujatosť voči Izraelu".UNESCO v minulosti okrem iného kritizovalo Izrael za jeho aktivity na západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme.Izrael vlani prerušil spoluprácu s UNESCO kvôli kontroverznej rezolúcii, v ktorej sa uvádza, že židia nemajú žiadnu spojitosť s posvätnými miestami v Jeruzaleme.