Izraelský premiér chce vyhostiť TV al-Džazíra, má podnecovať násilie

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, archívne foto. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Tel Aviv 27. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sľúbil, že zatvorí jeruzalemskú redakciu panarabskej televízie al-Džazíra so sídlom v Katare. Televíziu obvinil z podnecovania násilia počas momentálne napätej situácie ohľadne Chrámovej hory v Jeruzaleme. Informoval o tom dnes izraelský denník Haarec.napísal v stredu Netanjahu na svojom facebookovom účte.Denník Haarec pripomenul, že minulý týždeň - počas zrážok medzi Palestínčanmi a izraelskými silami vo východnom Jeruzaleme a na Západnom brehu - al-Džazíra zverejnila videozáznam, na ktorom vidno izraelského vojaka, ako kope do Palestínčana kľačiaceho na niečom, čo sa podobalo na modlitebný koberček. Reportér al-Džazíry to komentoval slovami, že izraelskí vojaci zaútočili na mierumilovných palestínskych demonštrantov pri Chrámovej hore.Izraelský bezpečnostný kabinet v noci na utorok rozhodol o odstránení rámových detektorov kovov zo vstupov na Chrámovú horu v Jeruzaleme. Toto bezpečnostné opatrenie, ktoré vyvolalo protesty palestínskych Arabov v Jeruzaleme a na západnom brehu Jordánu, zaviedol Izrael po útoku trojice Palestínčanov na príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek zo 14. júla.Detektory kovov však majú nahradiť iné prostriedky kontroly, napríklad kamery a zmienené zábrany.Palestínčania obviňujú Izrael, že si pomocou týchto bezpečnostných opatrení chce zaistiť kontrolu nad posvätným miestom pre židov i moslimov. Izrael to popiera a tvrdí, že ide o spôsob, ako predchádzať ďalším útokom.