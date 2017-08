Izraelský premiér je v podozrení z podvodu, sprenevery a korupcie

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, archívne foto. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Jeruzalem 3. augusta (TASR) - Ookolo izraelského premiéra Benjamina Netanjahua informovala dnes tamojšia televízna stanica Channel 10.Polícia oznámila justičným miestam, že predseda izraelskej vlády je podozrivý z podvodu, sprenevery a korupcie, uviedli dnes večer viaceré izraelské médiá.Súd však súčasne uvalil embargo na informácie o rokovaniach vyšetrovateľov s niekdajším šéfom premiérovho štábu Arim Harowom, ktoré bude v platnosti až do 17. septembra.Za blízkeho Netanjahuovho spolupracovníka považovaný Harow by podľa mediálnych zdrojov mal byť korunným svedkom proti premiérovi. Na oplátku by Harow, ktorého polícia vyšetruje pre iné delikty, mal rátať s nižším trestom.Benjamin Netanjahu je v podozrení, že od podnikateľov prijal v rozpore so zákonmi dary, navyše sa mal pokúsiť o neoprávnené ovplyvnenie mediálneho spravodajstva v židovskom štáte. V kauze okolo plánovaného nákupu nemeckých ponoriek zatiaľ nie je premiér podozrivý, vyšetrovanie sa však vedie proti jeho právnemu zástupcovi Davidovi Schimronovi.Predseda izraelskej vlády všetky podozrenia dôrazne odmietol.Vplyvný poslanec vládnej strany Likud David Bitan ešte v marci vyhlásil, že Benjamin Netanjahu nemá v úmysle rezignovať na post premiéra, ani keby voči nemu vzniesli žalobu.