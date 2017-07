Izraelský prezident odhalí pamätník obetí teroru z OH v Mníchove

Reuven Rivlin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem/Mníchov 17. júla (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin by mal počas septembrovej návštevy Nemecka odhaliť pamätník obetí teroristického útoku palestínskeho komanda na členov izraelskej olympijskej výpravy spred 45 rokov, ku ktorému došlo počas olympiády v Mníchove v roku 1972.Informoval o tom dnes v Jeruzaleme hovorca najvyššieho izraelského predstaviteľa. Návšteva by sa mala uskutočniť v dňoch 5.-7. septembra.Pamätné miesto v bavorskej metropole má byť svedectvom o dôsledkoch nenávisti a terorizmu, a tiež prísľubom, že tí, ktorí šíria a podporujú terorizmus, budú potrestaní, hovorí sa v tejto súvislosti Rivlinovom vyhlásení.Na slávnostnom odhalení pamätníka by sa mali zúčastniť aj pozostalí z radov izraelských obetí útoku, nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier i bavorský premiér Horst Seehofer.Teroristi prenikli 5. septembra 1972 do časti olympijskej dediny v Mníchove, v ktorej boli ubytovaní členovia izraelskej výpravy. Zajali tam športovcov so zámerom vynútiť si prepustenie ich kolegov z izraelských väzníc. Pri pokuse nemeckej jednotky špeciálneho určenia o oslobodenie rukojemníkov na letisku Fürstenfeldbruck zahynulo 11 rukojemníkov, jeden policajt a päť teroristov.