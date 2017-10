Izraelský prezident odovzdal Wallenbergovu medailu Ch. Aznavouri

Na snímke Charles Aznavour. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 27. októbra (TASR) - Svetoznámy francúzsky šansonier arménskeho pôvodu Charles Aznavour (93) si z rúk izraelského prezidenta Reuvena Rivlina prevzal Medailu Raoula Wallenberga za hrdinstvo počas druhej svetovej vojny. Informáciu priniesol v piatok izraelský denník The Jerusalem Post.Skladateľ a spevák v jednej osobe spoločne so sestrou Aidou získali ocenenie za pomoc rodičom pri ukrývaní občanov židovského pôvodu počas okupácie Francúzska nacistami. Prenasledovaným nezriedka poskytovali na prenocovanie i vlastné lôžka.Najvyšší izraelský predstaviteľ pri štvrtkovom slávnostnom akte pripomenul z Talmudu vetu o tom, že každý, kto zachráni čo len jediný ľudský život, zachráni celý svet. Súčasne pripomenul viaceré zo známych Aznavourových songov a označil ich za svoje obľúbené.Hosť z Paríža v ďakovnej reakcii okrem iného povedal: Je v nás, Židoch a Arménoch, veľmi mnoho spoločného. Dodal, že oba národy spája osud, práca, hudba a umenie.dodal.O udelení ocenenia nesúceho meno švédskeho diplomata, ktorý v okupovanom Maďarsku zachraňoval tamojších Židov pred deportáciami a zrejme zahynul v bývalom Sovietskom zväze, kam ho zavliekli červenoarmejci, rozhodla Medzinárodná nadácia Raoula Wallenberga so sídlom v New Yorku.Charles Aznavour je v židovskom štáte od stredy a v sobotu v Tel Avive vystúpi na koncerte.