Izraelský prezident Reuven Rivlin odsúdil nemeckú stranu AfD

Jeruzalem 28. septembra (TASR) - Izraelský prezident Reuven Rivlin odsúdil nemeckú politickú stranu AfD (Alternatíva pre Nemecko) a zároveň vyzdvihol nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú za to, že je proti tomuto krajne pravicovému subjektu, ktorý vyvoláva znepokojenie medzi príslušníkmi židovskej komunity v Nemecku. Informovala o tom dnes agentúra DPA.vyhlásil v stredu Rivlin počas rozhovorov s predstaviteľmi americkej židovskej obce. Niekoľko členov AfD bolo obvinených z antisemitizmu.V Izraeli, kde sú spomienky na vzostup nacistického režimu v 30. rokoch minulého storočia stále živé, vyvolali výsledky nedeľňajších nemeckých parlamentných volieb znepokojenie, keďže AfD sa so ziskom 12,6 percenta hlasov a obsadením 94 poslaneckých kresiel dostala po prvý raz do Spolkového snemu ako tretia najsilnejšia strana.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas tohtotýždňového telefonátu s Merkelovou stranu AfD nespomenul, odsúdil však antisemitizmus prítomný v "pravici i ľavici, ako aj medzi islamskými prvkami", uvádza DPA. Niektorí krajne pravicoví Izraelčania napriek tomu sympatizujú s protiimigračnými názormi AfD.