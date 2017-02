Izraelský veľvyslanec sa nesmie vrátiť do Káhiry

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 14. februára (TASR) - Izraelský veľvyslanec v Káhire dostal príkaz zostať vo vlasti. Oznámila to dnes hlavná bezpečnostná služba Šin Bet s tým, že diplomat sa v Egypte môže stať terčom útoku militantov.Veľvyslanec David Govrin s tímom svojich spolupracovníkov nevycestoval do Egypta už od polovice decembra. Kedy sa do Káhiry vrátia, zatiaľ vôbec nie je jasné. Dôvodom sú reálne obavy, že by sa mohli stať terčom útoku.Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vydalo v januári príkaz pre všetkých svojich občanov, aby z dôvodu bezpečnostného rizika urýchlene opustili egyptský Sinajský polostrov.V dnešnom vyhlásení vnútornej bezpečnostnej služby Šin bet sa doslova uvádza, že Govrin ostane v Izraeli na dobu neurčitú.citovala agentúra AP z tohto vyhlásenia.Izrael a Egypt podpísali historickú mierovú dohodu v roku 1979. Obe strany spolupracujú v boji proti islamistom.