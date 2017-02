Izraelský veľvyslanec: Zákony a vzdelanie sú odpoveďami na extrémizmus

Na archívnej snímke veľvyslanec štátu Izrael Zvi Vapni. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. februára (TASR) – Extrémizmus vždy narastá na základe strachu, nedostatku vedomostí a predsudkov. A to sa bohužiaľ práve teraz deje v celej Európe. Uviedol pre TASR izraelský veľvyslanec na Slovensku Zvi Aviner Vapni.povedal veľvyslanec.Podľa neho by mali na extrémizmus existovať dve odpovede – lepšie vzdelanie a zákony.konštatoval Aviner Vapni.Druhou odpoveďou sú podľa neho zákony. Ľudia, ktorí šíria násilie, popierajú holokaust alebo majú antisemitské poznámky, by mali byť podľa veľvyslanca právne potrestaní.zdôraznil.V boji proti terorizmu považuje na praktickej úrovni za najdôležitejšie tajné služby. Podľa neho väčšia spolupráca medzi spravodajskými službami po celom svete sťaží teroristickým organizáciám možnosť konať. Domnieva sa, že vojna s terorom nebude krátka, keďže nejaký čas potrvá, kým sa zneškodnia všetky takéto organizácie v Izraeli, Európe a po celom svete.