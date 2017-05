Izraelský výbor schválil zrušenie arabčiny ako oficiálneho jazyka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 7. mája (TASR) - Izraelský vládny výbor schválil dnes návrh zákona, ktorý definuje Izrael akoLegislatíva zároveň ruší postavenie arabčiny ako druhého oficiálneho jazyka v krajine.Tento sporný návrh, ktorý jednomyseľne prijal ministerský výbor pre legislatívu, teraz smeruje do parlamentu na predbežné čítanie. Avi Dichter, člen vládnucej strany Likud premiéra Benjamina Netanjahua, ktorá predmetný návrh predložila, označil rozhodnutie výboru za veľký krok smerom kPodľa neho je toto opatrenie potrebné pre boj proti zámerom niektorých Palestínčanov, ktorí chcú vymazať Izrael z mapy sveta, napísali webové noviny The Times of Israel. Podobný návrh zákona neprešiel už v roku 2014.Oficiálnymi jazykmi v židovskom štáte sú v súčasnosti hebrejčina a arabčina.Kritici tohto návrhu tvrdia, že je diskriminačný voči Arabom, ktorí tvoria vyše 20 percent z 8,7 miliónov obyvateľov Izraela, ako aj iným menšinám. Arabský zákonodarca Ajman Awda nazval návrh "tyraniou väčšiny" a varoval, že daný zákon bude v spoločnosti degradovať arabsky hovoriacich obyvateľov, uvádzajú The Times of Israel.