Izvestija: Rusko chce vyhostiť 30 amerických diplomatov

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 11. júla (TASR) - Moskva plánuje vypovedať asi 30 amerických diplomatov a zhabať niekoľko objektov vo vlastníctve Spojených štátov v Rusku. Podľa agentúry Interfax to tvrdí dnešné vydanie novín Izvestija s odvolaním sa na zdroj na ministerstve zahraničných vecí.Podľa neho zrejme prikročí ruská strana k uvedenému opatreniu kvôli postoju Washingtonu, ktorý stále nevrátil majetok ruského veľvyslanectva zhabaný vlani v decembri. Tento problém nevyriešili ani prezidenti Ruska a USA Vladimir Putin a Donald Trump na víkendovom stretnutí v Hamburgu, kde sa konal summit skupiny G20.V takejto situácii je Ruská federácia podľa zdroja novín Izvestija nútená reagovať recipročneV Moskve podľa Izvestijí nechceli prikročiť k uvedenému opatreniu,Vypovedaniu amerických diplomatov by ešte mohlo zabrániť stretnutie námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkova s námestníkom šéfa americkej diplomacie pre politické záležitosti Thomasom Shannonom, ktoré sa malo uskutočniť 23. júna, bolo však zrušené v reakcii na nové sankcie uvalené Spojenými štátmi na Rusko.citujú noviny Izvestija zdroj z rezortu diplomacie.Americký prezident Barack Obama koncom decembra 2016 prijal balík protiruských sankcií za zasahovanie Moskvy do prezidentských volieb a vyvíjanie nátlaku na amerických diplomatov pôsobiacich v Rusku a vypovedal z krajiny niekoľko ruských diplomatov. USA okrem iného zablokovali ruským diplomatom prístup do dvoch obytných komplexov v New Yorku a vo Washingtone. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov to vtedy označil za vnútornú záležitosť americkej administratívy, no avizoval odvetné kroky, ak Washington neurobí nápravu.