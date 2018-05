Jaroslav Tvrdík, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 21. mája (TASR) - Finančná skupina J&T prevzala ďalšie firmy čínskej CEFC, napríklad Florentinum alebo hotel Mandarin Oriental. Z Jaroslava Tvrdíka a Patrika Tkáča sa stali nepriatelia, konštatujú české Hospodářské noviny (HN).HN pripomína, že ešte pred rokom uverejnil Tvrdík na sociálnej sieti Twitter spoločné priateľské fotky s Tkáčom a plánovali veľké spojenectvo. Teraz medzi sebou vedú najsledovanejší spor v Česku. Ide v ňom o majetok za niekoľko desiatok miliárd korún, ktorý v budúcnosti môže mať vplyv aj na české investície v Číne.Slovensko-česká skupina J&T, ktorej hlavnou tvárou je práve Tkáč, a čínska CEFC, v Česku zastupovaná Tvrdíkom, niekoľko posledných týždňov takmer denne rokujú o tom, ako vyriešiť finančné problémy Číňanov. Tie došli tak ďaleko, že zakladateľ a šéf firmy je v Číne vyšetrovaný pre porušenie zákona. Rozpracované investície CEFC zamrzli, vrátane obrieho obchodu s Ruskom v podobe nákupu podielu v štátnej ropnej firme Rosnefť. Čína tiež rieši, ako zachrániť zahraničné investície CEFC a peniaze čínskych veriteľov.Riešením pre Česko má byť vstup štátneho kolosu CITIC Group, ktorý má podľa skorších vyjadrení získať 49 % európskej časti CEFC a má zaplatiť všetky dlhy a záväzky CEFC. Najviac, podľa predchádzajúcich informácií dohromady vyše 10 miliárd Kč (390,78 milióna eur), Číňanom v Česku požičiavali banky a firmy patriace pod J&T.Problém podľa informácií HN však má byť v tom, ako to urobiť, aby splatenie dlhov bolo v súlade so zmluvami a zákonmi, ale zároveň aby tieto kroky nikto v budúcnosti nenapadol. Napríklad, aby sa v prípade krachu materskej CEFC v Číne žiadny z veriteľov nedomáhal zrušenia platieb z dôvodu, že bol uprednostnený iný veriteľ (v tomto prípade J&T).Práve správy o zhoršujúcom sa stave materskej spoločnosti CEFC spolu s ďalšími krokmi mali viesť k vyhroteniu sporu. Hoci prebiehali rokovania, ako situáciu vyriešiť, J&T sa rozhodla prevziať riadenie CEFC Europe.Hlavným aktérom tejto akcie je podľa dostupných dokumentov Dušan Palcr, vplyvný človek v J&T, ktorý je okrem iného šéfom dozornej rady futbalovej Sparty. A muž, ktorého ešte pred rokom Tvrdík označoval za svojho priateľa.Palcr minulý týždeň na základe záložnej zmluvy podpísal notársky zápis, ktorým prevzal riadenie CEFC Europe. Ako prvé presídlil firmu do kancelárií, ku ktorým má prístup, a následne odvolal všetkých doterajších členov predstavenstva - vrátane Tvrdíka.Oznámenie o prevzatí riadenia nechali právnici nalepiť aj na vstupnú bránu doterajšieho sídla CEFC.Palcr ale následne v čistkách pokračoval, a to v dcérskych firmách CEFC Europe. A prevažne v tých, v ktorých sú cenné nehnuteľnosti. Vymenil a dosadil seba alebo ďalšieho z manažérov J&T Petera Kubíka do vedenia kancelárskeho projektu Florentinum, hotela Mandarin Oriental, budovy bývalej Živnobanky v ulici Na Příkopě či do fondu Tradičnej čínskej medicíny.Palcr sa tiež vymenoval za jedného z členov predstavenstva spoločnosti Stadion Eden, ktorá rovnomennú arénu prevádzkuje. Do vedenia jej vlastníka, spoločnosti Eden Arena, ale podľa obchodného registra nesiahol. Rovnako tak zatiaľ nezasahoval do futbalovej Slavie, strojární Žďas, Pivovarov Lobkowicz, cestovnej kancelárie Canaria Travel či hotela Le Palais.Aj napriek tomu všetkému podľa informácií HN rokovania medzi Číňanmi a J&T naďalej prebiehajú. Rokovací tím CITIC je v Prahe, snahu dohodnúť sa na splatení dlhov deklaruje tiež J&T. Je teda v hre aj možnosť, že počas relatívne krátkemu času dôjde k dohode a Palcr s Kubíkom sa z firiem vlastnených Číňanmi opäť stiahnu. V opačnom prípade možno čakať mnohoročné súdne spory a možno tiež negatívny vplyv na české investície v Číne.Nech už ale súčasný spor dopadne akokoľvek, nemožno čakať, že by sa vzťahy medzi Jaroslavom Tvrdíkom a Patrikom Tkáčom dali do poriadku, či do stavu, kde boli pred rokom.Predstaviteľ CEFC Europe Tvrdík so spolumajiteľom J&T Tkáčom pred rokom riešili spoločnú investíciu do vinárstva vo francúzskom Bordeaux. Ich biznisové priateľstvo sa malo ešte viac posilniť očakávaným zvýšením čínskeho podielu v bankovej skupine J&T Finance Group. Dohoda bola, že CEFC zhruba za miliardu eur bude mať polovicu.O pár mesiacov neskôr ale vyplávali na povrch finančné problémy materskej spoločnosti v Číne. Česká národná banka (ČNB) zastavila zvýšenie čínskeho podielu v bankách vlastnených J&T, pretože podľa nej nebol dostatočne preukázaný pôvod väčšiny peňazí, ktorými chceli Číňania zaplatiť.A vzťah Tvrdíka a Tkáča sa postupne začal zhoršovať. Všetko vyvrcholilo Tkáčovým obvinením, že Tvrdík klame. A J&T takmer po každom Tvrdíkovom vyhlásení rozosiela tlačovú správu, že situácia sa má inak, než Tvrdík hovorí.V súčasnosti je takmer nemožné získať od oboch strán odpovede na otázky, ktoré by objasnili, prečo sa situácia dostala až do nepriateľského prevzatia CEFC Europe. Ani jedna zo strán nechce povedať, ktorých úverov sa spory týkajú.Známe je, že niektoré úvery poskytli banky spadajúce pod J&T, a tie majú tieto úvery zastavené nehnuteľnosťami.Vedenie CEFC Europe ale J&T prevzala na základe iného úveru, a to od nebankovej časti J&T Private Investments.Ten mal byť podľa notárskej zápisnice poskytnutý tento rok 2. februára. CEFC Europe zaň ručila svojimi akciami s ustanovením, že pri nedodržaní podmienok môže J&T prevziať vedenie firmy. Nikto nechce uviesť, v akej výške a na čo bol úver poskytnutý, ale podľa dvoch zdrojov HN by mohlo ísť o niekoľko miliárd korún na financovanie nákupu podielu v ruskej Rosnefti. Práve vo februári presiakli do médií správy o problémoch CEFC a vyšetrovaní jej šéfa Jie Ťien-Minga.Z dokumentov je tiež zrejmé, že problémy sa objavili len pár týždňov po poskytnutí úveru. Hoci Jaroslav Tvrdík na Twitteri opakovane napísal, že splatnosť úveru bola pôvodne do 31. júla, J&T už 28. marca poslala Číňanom list s názvom "Oznámenie prípadu porušenia a zosplatnenia", v ktorom upozornila, že nadobúda hlasovacie práva k akciám CEFC Europe. Ďalšia listina s rovnakým obsahom sa opakovala na začiatku mája. Prečo J&T prevzatie vedenia CEFC Europe vykonala až ku koncu minulého týždňa, ani jedna zo strán nekomentuje. Spúšťačom mohli byť podané žiadosti o predbežné opatrenia zo strany Číňanov. Zjednodušene povedané žiadosť na súd, aby zakázal J&T prevziať kontrolu nad firmou. A tak J&T ku kroku pristúpila skôr, než by jej to súd znemožnil. Ale aj v tomto bode sa Tvrdík s Tkáčom sporia o počte predbežných opatrení. Bývalý český minister obrany navyše povedal, že firma nakoniec všetky žiadosti stiahla.