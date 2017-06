J. BARTOŠKA: Je dobré byť ocenený odbornou verejnosťou, teda filmármi

a snímke prezident festivalu Karlove Vary a český herec Jiří Bartoška počas tlačovej besedy v Kulturparku. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 17. júna (TASR) – Je dobré byť ocenený odbornou verejnosťou, teda filmármi. Tým, že cena je od filmárov a nie od štátnych úradníkov, o to je príjemnejšia. Týmito slovami zhodnotil na dnešnej tlačovej konferencii v Košiciach prezident Medzinárodného festivalu (MFF) Karlove Vary a český herec Jiří Bartoška získané ocenenie. V rámci piatkového (16.6.) úvodného ceremoniálu 25. ročníka filmového festivalu Art Film Fest (AFF) si prevzal Cenu prezidenta AFF Milana Lasicu.Cena je podľa jeho slov poctou všetkým, ktorí spolu s ním 24 rokov pripravujú festival v Karlových Varoch.povedal Bartoška.Každý festival podľa neho prináša filmy, ktoré by sme za normálnych okolností, žiaľ, nevideli, povedal na margo organizovania MFF Karlove Vary Bartoška.Vo svojej doterajšej kariére Bartoška spolupracoval s viacerými slovenskými hercami a režisérmi.zaspomínal si Bartoška.priblížil najbližšie filmové plány Bartoška.Na otázku, čo by odkázal tým, ktorí bojujú s rakovinou, ktorú pred časom sám prekonal, odpovedal, že je to veľmi ťažké a individuálnepriblížil herec.dodal Bartoška.