J. BÁTORA: Demagógovia vytvárajú strach a budú to robiť aj naďalej

Bratislava 6. januára (TASR) - Extrémisti budú využívať strach z imigrácie a z moslimských komunít. Pre TASR to uviedol profesor na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Bátora. Reagoval tak na otázku, aký bude v roku 2017 ďalší vývoj v Európe v súvislosti s viacerými kľúčovými voľbami.zdôraznil Bátora.Podľa neho liberálne demokracie musia ukázať istú agilnosť pri adresovaní síl, ktoré ohrozujú pokojné spolužitie ich občanov.upozornil.Bátora si myslí, že je veľkým testom pre liberálne demokracie, do akej miery sa im podarí tomuto ubrániť. Minuloročné rakúske prezidentské voľby sú podľa neho dobrým príkladom toho, že sa to môže podariť.