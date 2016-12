J.BÁTORA: Eurozóna je nedokonalý konštrukt

Jozef Bátora v Tablet.TV Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) – Momentálne sa Slovensko a EÚ nachádza v takej situácii, že nie je dané, či Európska únia prežije. Pre TASR to uviedol Jozef Bátora, profesor na Katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave.upozornil Bátora.EÚ považuje za spoločenstvo priateľských mierových krajín, ktoré tu medzi sebou spoluexistujú niekoľko desaťročí a ktoré je zároveň najcivilizovanejším spoločenstvom sveta. Vzhľadom na krízy, ktorými prechádza by sa ponúkala otázka, či by sa nemalo opäť nastoliť otvorenie zmlúv na 60. výročie Rímskych zmlúv.," zdôraznil Bátora.Pripomenul, že trvalo osem rokov, kým súčasnú Lisabonskú zmluvu z roku 2009 vyrokovali a uzavreli napriek tomu, že v tom čase existovali rôzne prepracované návrhy. Lisabonskej zmluve predchádzala Zmluva o Ústave pre Európu, ktorú odmietlo Francúzsko a Holandsko. "konštatoval Bátora.Uzavretie zmlúv vyžaduje súhlas všetkých členských krajín a tam by podľa neho dochádzalo k mimoriadne komplikovaným procesom, EÚ by nakoniec bola bez pravidiel. Domnieva sa, že oveľa schodnejšie je pracovať so zmluvným základom, ktorý je k dispozícii. Pripúšťa, že je všeobecný a v mnohom nedokonalý, ale zároveň poskytuje priestor na flexibilné úpravy. Podľa neho je potrebné "" a snažiť sa o vytváranie nových štruktúr v rámci už tej etablovanej.povedal s tým, že doteraz neexistovali systémy, ktoré mali spoločnú menu bez toho, aby mali všetky tieto spoločné aspekty.uzavrel.