J. Blanár: O uvoľňovaní dlhovej brzdy má rozhodovať špeciálny výbor

Na archívnej snímke poslanec Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Vypracovanie návrhu na uvoľnenie takzvanej dlhovej brzdy, teda ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, by mal mať pod gesciou parlamentný finančný výbor. Tento výbor bol totiž podľa poslanca Juraja Blanára (Smer-SD) aj pri vzniku pôvodného zákona schváleného ešte za vlády Ivety Radičovej.avizoval Blanár dnes v pléne počas rozpravy k návrhu uznesenia o uvoľnení dlhovej brzdy, ktorý za skupinu poslancov predkladal. Parlament chce uznesením zaviazať rezorty financií a dopravy, aby pripravili pre finančný výbor do 15. októbra podklady, z ktorých výbor následne pripraví príslušnú novelu ústavného zákona.Takýmto krokom sa má uvoľniť dlhová brzda a vďaka vyššiemu požičiavaniu si štátu sa má financovať výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku.argumentoval koaličný poslanec. Pripomenul, že eurofondy na cesty sú už do roku 2020 prerozdelené.Blanár dnes súčasne avizoval, že pri vytváraní návrhu novely by sa mali nastaviť všetky pravidlá, ktoré budú presne hovoriť o tom, za akých podmienok sa budú financie uvoľňovať.avizoval. Zatiaľ takýto výbor nie je definovaný v predkladanom uznesení, nazýva ho tak len pracovne. Tento výbor by mal po predložení konkrétnych cestných úsekov rozhodovať o tom, či sa uvoľnia alebo neuvoľnia finančné prostriedky na ich výstavbu.