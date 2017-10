J. BOBÍK: Chcem otvoriť odbornú diskusiu o zmysle VÚC

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Košice 26. októbra (TASR) - Chcem otvoriť odbornú diskusiu o zmysle vyšších územných celkov (VÚC). Tak, ako fungujú teraz, neprinášajú pre ľudí skoro žiadnu pridanú hodnotu. V rozhovore pre TASR to uviedol Jozef Bobík, ktorý sa v nadchádzajúcich voľbách do VÚC uchádza ako nezávislý kandidát o funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK). Ako tvrdí, terajšie územné členenie krajov je nelogické. Zemplín je totiž v Košickom aj Prešovskom kraji a Spiš tak isto.Dlhodobo sa venujem a pracujem vo verejnej správe. Mám za sebou dobré - objektívne výsledky ako primátor mesta Michalovce. Cítim, že môžem svojimi skúsenosťami pomôcť Košickému kraju. Kandidujem ako nezávislý kandidát a odozva ľudí pri získavaní podporných podpisov bola vysoko pozitívna.V prvom rade chcem otvoriť odbornú diskusiu o zmysle VÚC. Tak, ako fungujú teraz, neprinášajú pre ľudí skoro žiadnu pridanú hodnotu. A aj terajšie územné členenie krajov je nelogické. Zemplín je v Košickom aj Prešovskom kraji a Spiš tak isto.Hlavnou úlohou kraja sú mosty a cesty 2. a 3. triedy. Opravy, údržba a rekonštrukcie musia byť dobre finančne zabezpečené. Potom je potrebné do systému dopravy začleniť regionálne železnice, na ktoré sa doteraz zabúdalo. Ak má dopravný systém fungovať lepšie a efektívne, musí byť medzi autobusovou a železničnou dopravou previazanosť a nadväznosť.Problematika v sociálnej oblasti naberá na vážnosti každý rok. Každý rok prichádzajú do systému noví klienti a ich počet sa zväčšuje. Preto sociálnu oblasť bude možné úspešne zvládnuť iba spoluprácou so štátom a samosprávou.V zdravotníctve kraj na svoje úlohy rezignoval. Takmer celý rozsah zdravotníckej starostlivosti kraj prenechal súkromníkovi. Preto sa kraj v budúcich rokoch musí postaviť za pacienta a dôsledne kontrolovať rozsah, kvalitu a cenu zdravotníckych služieb.Školstvo na tom tiež nie je dobre. Kraj sa zameriaval na technokratické riešenia v školstve. Predal množstvo objektov a zlúčil viaceré školy, aby znížil náklady na prevádzku. V potrebnej miere sa nevenoval štruktúre škôl a študentov. Preto teraz v praxi pociťujeme nedostatok potrebných profesií.Práve v oblasti cezhraničnej spolupráce vidím ďalší možný rozvoj Košického kraja. Máme dvoch zahraničných susedov – Ukrajinu a Maďarsko, a teda aj dlhú hranicu. Zlepšenie stavu dopravnej infraštruktúry - cestnej a cyklistickej, dáva predpoklady na vzájomnú kooperáciu podnikateľov z oboch strán hranice, hlavne v poľnohospodárstve a spracovateľskom priemysle, a na rozvoj cestovného ruchu. No a vôbec nesmieme zabudnúť na dôležitú a perspektívnu oblasť - budovanie digitálnej infraštruktúry.V otázke konkrétnych krokov pri zvyšovaní zamestnanosti kraj neurobil nič. Preto máme v kraji až päť málo rozvinutých okresov. Riešením je to, čo sme urobili v Michalovciach v čase, keď som bol primátorom mesta. Zriadili sme priemyselné parky a našli investorov.