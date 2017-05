J.Budaj vyzval opozíciu na vytvorenie frontu za dodržiavanie zákonov

Na snímke poslanec NR SR Ján Budaj (OĽaNO). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. mája (TASR) - Bojkot lídra OĽaNO-NOVA Igora Matoviča nie je dôsledkom jeho strachu, ale výkrikom, ktorý má varovať spoločnosť, že sa veci nenápadne posúvajú k násiliu. Na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade SR to povedal poslanec za hnutie OĽaNO-NOVA Ján Budaj." uviedol Budaj.Matovičovo prenasledovanie a zastrašovanie je podľa neho zastrašovanie všetkých občanov. Pripomenul, že Matovič je riadne zvolený poslanec, ktorého krúžkovali tisícky voličov. "" vyhlásil.Budaj zároveň vyzýva opozičné strany, aby spolu vytvorili opozičný front za dodržiavanie zákonov. Bude apelovať aj na to, aby sa prípadne obrátili aj na medzinárodné inštitúcie.Budaj nemá informáciu, že by chceli ďalší poslanci bojkotovať rokovania parlamentu. Zdôrazňuje však, že Slovensko nie je v poriadku, "ak sa priamo v Národnej rade páchajú trestné činy, ak je poslanec z titulu moci zastrašovaný".Podľa Budaja by sa mala nad situáciou zamyslieť aj koalícia. Dodal, že honba na opozičného poslanca koalícii prácu pre štát nenahradí. Vládni predstavitelia by podľa neho mali konať tak, aby opozícia nemusela kritizovať.Igor Matovič na brífingu v pondelok 8. mája oznámil, že nebude viac chodiť na zasadania parlamentu. Rozhodol sa tak po minulotýždňovom incidente, keď sa mu mal pri prechádzke so psom vyhrážať fyzickou likvidáciou neznámy muž. Matovič si myslí, že za tým môže byť predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), spomínal aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD) či predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. Neuviedol však dôkazy.Šéf parlamentu na Matoviča reagoval stručne. "napísal v stanovisku Andrej Danko. Úrad vlády SR reagoval tým, že sa "nevie" vyjadriť, nie je totiž klinika mentálneho zdravia. "" uviedol tlačový odbor Úradu vlády SR.Polícia 9. mája informovala, že Matovič v súvislosti s vyjadreniami o zastrašovaní jeho osoby odmietol polícii poskytnúť bližšie informácie, nepodal trestné oznámenie a taktiež odmietol policajnú ochranu.Matovič to vysvetlil tým, že skutky, ktoré Národná kriminálna agentúra za posledné dva roky voči nemu spáchala, v ňom nevzbudzujú žiadnu dôveru.skonštatoval Matovič.