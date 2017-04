J. Červenák má nový román, Oceľové žezlo pokrstí na SlavCone

Na snímke spisovateľ Juraj Červenák. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Na pulty kníhkupectiev prichádza v týchto dňoch nová kniha Juraja Červenáka Oceľové žezlo (vyd. Artis Omnis). Obľúbený autor historických románov zavedie čitateľov prvej knihy zo série Bohatier do 10. storočia a v pútavom príbehu priblíži obdobie vzniku Kyjevskej Rusi.Na pozadí vojenských výprav kniežaťa Svjatoslava a jeho družiny sa rozvíja príbeh mladého mrzáka, ktorý sa vďaka tajomným pútnikom zbaví kliatby. Stane sa jedným z najlepších bohatierskych bojovníkov a získa povesť neporaziteľného bojovníka. On i ďalší hrdinovia sú obdarení nadprirodzenými schopnosťami, s pomocou mágie a božských síl bojujú proti nepriateľom.približuje autor historické pozadie svojho románu.Oceľové žezlo Červenák charakterizuje ako historickú fantasy. V románe využíva mnohé mytologické prvky, no napriek svojej fantastickej dejovej línii je príbeh zasadený do reálnych historických súvislostí. Čím si ho tento žáner získal?objasňuje autor.Román Oceľové žezlo uvedie do života v sobotu 29. apríla o 16.00 v bratislavskom DK Dúbravka na festivale SlavCon.Juraj Červenák (1974) je slovenský spisovateľ publikujúci v slovenskom, českom a poľskom jazyku. Pochádza z obce Vyhne, ale už od detstva žije v neďalekej Banskej Štiavnici. Prešiel rôznymi povolaniami, naposledy bol vedúcim kina. Od roku 2005 je profesionálnym spisovateľom. Knižne debutoval v roku 1993, odvtedy vydal vyše tri desiatky kníh. Presadil sa najmä ako autor historickej fantasy so slovanskými motívmi (série Černokňažník, Bivoj).Napísal aj samostatný román Sekera z bronzu, rúno zo zlata inšpirovaný antickou mytológiou, western s hororovými a fantasy prvkami Štrkáč Callahan či zbierku rozprávkovo-dobrodružných povestí pre mladších čitateľov Legendy Zlatého mesta. Značný ohlas zaznamenali jeho historické romány, predovšetkým dobové detektívky o kapitánovi Steinovi a notárovi Barbaričovi (Mŕtvy na Pekelnom vrchu, Krv prvorodených) a cyklus z čias protitureckých vojen Dobrodružstvá kapitána Báthoryho. Jeho romány a poviedky vyšli aj v ruštine a angličtine.