J. Čižnár: Ak ĽSNS stúpnu preferencie, treba sa nad tým zamyslieť

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár, archívne foto. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 6. júna (TASR) - Generálny prokurátor Jaromír Čižnár odmieta, že jeho návrh na rozpustenie ĽSNS bol politickou objednávkou a že by tak z predstaviteľov tohto subjektu robil martýrov. Vyhlásil to dnes na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR, kde prezentoval správu o činnosti prokuratúry za minulý rok s tým, že ak kotlebovcom stúpnu preferencie, treba sa nad tým zamyslieť.Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) bol zvedavý, čo sa musí stať, aby generálna prokuratúra podala návrh na rozpustenie politickej strany.zdôraznil Čižnár.Podľa jeho slov v skutočnosti robia z predstaviteľov ĽSNS martýrov politici a nie prokuratúra.odporučil.Čižnár odmietol, že by z jeho strany išlo o politické rozhodnutie.dodal.Jaromír Čižnár podal návrh na rozpustenie politickej strany Mariana Kotlebu ĽSNS na Najvyšší súd SR 24. mája.vysvetlila hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.