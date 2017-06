J. Čižnár: Ak máte niečo na D. Kováčika, tak mi to dajte

Na archívnej snímke špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 6. júna (TASR) - Ak poslanci Národnej rady (NR) SR poznajú konkrétny prípad, v ktorom špeciálny prokurátor Dušan Kováčik porušil zákon, mali by o tom informovať priamo generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Apel v tomto duchu dnes na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR adresoval poslancom sám Čižnár.Predstavitelia opozície boli zvedaví, či je Čižnár spokojný s tým, ako Kováčik zastáva svoj post.povedal generálny prokurátor.Čižnár dnes pred poslancami referoval o činnosti prokuratúry za minulý rok. V jeho správe, ktorú poslanci odobrili, sa uvádza, že pri hodnotení roku 2016 možno konštatovať, že prokuratúra si plnila svoje zákonné úlohy.tvrdí prokuratúra.Osobitná pozornosť sa venovala daňovým trestným činom, kde vzrástol objem zaistených finančných prostriedkov oproti roku 2015.konštatoval Čižnár.Opätovne je však nespokojný s tým, ako sa vyšetruje domáce násilie. Podľa Čižnára sa tieto prípady zle dokumentujú a bagatelizujú sa tak, aby išlo o priestupky. On sám by bol spokojný, keby bola objasnená aspoň polovica týchto skutkov.Zároveň priznal, že aj v roku 2016 pokračovali problémy v disciplinárnych konaniach.upozornil generálny prokurátor. Čižnár tu spomínal dlhodobé účelové maródky stíhaných prokurátorov, počas ktorých lehota ubiehala, až bol skutok napokon premlčaný. Ako pozitívum preto vníma, že v súčasnosti sa už premlčacia lehota počas dlhodobej práceneschopnosti pozastaví.