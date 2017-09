J. ČIŽNÁR: Beztrestnosť má mať páchateľ, len ak sa dobrovoľne prizná

Jaromír Čižnár Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. septembra (TASR) – Inštitút účinnej ľútosti by mal byť koncipovaný tak, že absolútnu beztrestnosť získa páchateľ iba vtedy, ak sa k skutku sám dobrovoľne prizná a iniciatívne vykoná kroky k odstráneniu škodlivého následku. Vyhlásil to dnes generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár.Čižnár reagoval na aktuálnu diskusiu, ktorú vyvolal prípad prezidenta SR Andreja Kisku. Rodinná firma Kiskovcov KTAG sa vyhla trestnému stíhaniu pre krátenie daní s využitím účinnej ľútosti.pripomenul svoju pozíciu Čižnár.Páchateľ podľa generálneho prokurátora dnes 'ľutuje' až vtedy, keď je jeho trestná činnosť odhalená a hrozí mu trestné stíhanie a trest.pýta sa.zdôraznil Čižnár.Ak by sa mal inštitút uplatňovať aj v prípadoch, ak trestná činnosť páchateľa bola odhalená orgánmi činnými v trestnom konaní, tak podľa názoru Čižnára by jeho účinná ľútosť mala byť zohľadnená iba pri určovaní druhu a výmere trestu.doplnil.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) pripustila diskusiu o tom, či by sa nemala zmeniť súčasná úprava účinnej ľútosti, ktorú využil aj prezident. „vysvetlila v stredu (13.9.) po vláde s tým, že takýto zásah si však vyžaduje širšiu politickú podporu. Ona sama by sa zmene nebránila.uviedla ministerka.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) by sa ako správca štátnej kasy k ministerke spravodlivosti nepripojil. Je to podľa neho otázka pohľadu na vec. Zmenu ohľadom inštitútu účinnej ľútosti však pripustil.uviedol v stredu po vláde Kažimír.“ doplnil.