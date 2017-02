J. ČIŽNÁR: Extrémistickým prejavom zabráni zrušenie výrokovej imunity

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. februára (TASR) - Jediným riešením zamedzenia extrémistických prejavov priamo v Národnej rade (NR) SR je zrušenie tzv. výrokovej poslaneckej imunity. Myslí si to generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý so znepokojením sleduje dianie v NRSR." uviedol pre TASR Čižnár.Zdôraznil, že poslancom, ktorí sa na pôde parlamentu vyjadrujú slušne a vecne, teda tak, ako majú, nemôže hroziť trestné stíhanie. "" pýta sa Čižnár.V tejto súvislosti za absolútny výsmech považuje,Čižnár reagoval na dnešné dianie v parlamente, kde poslanci ĽSNS Milan Mazurek a Stanislav Mizík využili priestor určený na ospravedlnenie za ich protiislamské výroky na ďalšie hanlivé vyjadrenia na adresu islamu. Za vyjadrenia, v ktorých nazvali islam "a "sa neospravedlnili, trvajú na nich. Za to, že sa neospravedlnili im hrozí tisíceurová pokuta.Tému oklieštenia výrokovej imunity načrtol už vlani koncom októbra predseda NRSR Andrej Danko (SNS). V súvislosti s množiacimi sa extrémistickými prejavmi v parlamente sa neskôr stretol aj s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom. Po stretnutí informoval, že vedenie parlamentu reprezentované predstaviteľmi koalície chce riešiť prejavy extrémizmu a xenofóbie v pléne parlamentu.Zúženie výrokovej poslaneckej imunity pripadalo vtedy do úvahy až ako posledná možnosť. Predseda Mosta-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár už vtedy zdôrazňoval, že sloboda slova neznamená slobodu šírenia nenávisti.Dnes o potrebe oklieštenia výrokovej imunity poslancov hovoria poslanci opäť. Podpredseda NRSR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) si myslí, že koalícia by sa asi mala reálne začať zaoberať oklieštením výrokovej imunity poslancov tak, aby bolo možné trestne stíhať xenofóbne a extrémistické výroky v pléne.Podobný názor má aj predseda parlamentného mandátovo-imunitného výboru Richard Raši (Smer-SD). Nastal už podľa neho čas na komplexnú zmenu zákona tak, aby výroky v parlamente smerujúce proti iným názorom či rasám boli trestným činom.