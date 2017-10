J. ČIŽNÁR: Prezident SR A. Kiska sa u mňa nesnažil nič vybaviť

Na snímke generálny prokurátor Jaromír Čižnár počas tlačovej konferencie 3. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Dano Veselský Na snímke generálny prokurátor Jaromír Čižnár počas tlačovej konferencie 3. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 3. októbra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska vyjadril v roku 2015 na stretnutí s generálnym prokurátorom, premiérom a riaditeľom SIS obavu, či vyšetrovanie v jeho rodinnej firme bude objektívne. Obsah rozhovoru dnes priblížil generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Hlavu štátu podľa jeho slov uistil, že o objektívnosť vyšetrovania nemusí mať obavu. Slová Kisku nevnímal ako ovplyvňovanie.Čižnár dnes zvolal médiá, aby reagoval na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a prezidenta Andreja Kisku. Odmietol tvrdenie Fica, že sa stretnutie, na ktorom Kiska spomenul svoju daňovú kauzu, uskutočnilo v roku 2016. „Vyjadrenia, že som zaklamal alebo, že nehovorím pravdu, sú absolútne scestné a ja si ich vyprosím,“ reagoval. Nevylúčil však, že vlani mohli byť iné stretnutia prezidenta a premiéra, na ktorých nebol prítomný.Na schôdzke v roku 2015 sa podľa neho prebrali aktuálne spoločenské témy. „Pri tomto rozhovore nás štyroch pán prezident Kiska sám od seba povedal, že zistil, že firma jeho a jeho brata má problémy v súvislosti s daňovými trestnými činmi. Povedal mi, že má obavu, že toto vyšetrovanie nebude objektívne, vzhľadom k tomu, že sa jedná o jeho osobu,“ opísal Čižnár.„Na to som mu povedal, že takúto obavu mať nemusí a za prokuratúru zaručujem, že k tomuto nedôjde,“ doplnil. Prezidentovi povedal, že ak by sa dialo niečo, čo by sa nemalo diať, môže sa na neho obrátiť. Kiska sa mal na stretnutí opýtať Čižnára na objektívnosť vyšetrovania ešte raz, dostal pritom rovnaké uistenie. Rovnako aj na neskorších ďalších dvoch iných stretnutiach. Otázky prezidenta pritom nevnímal ako snahu o ovplyvňovanie.„Ja som tam nevnímal ani necítil niečo také, že by prezident na mňa chcel pôsobiť tým smerom, ako má byť kauza vyšetrená,“ uviedol. Čižnár pritom zdôraznil, že informáciu o tom, že jeho firma je vyšetrovaná pre daňové podvody, povedal Kiska za prítomnosti premiéra Fica. „Pán premiér to vedel už odvtedy. Preto konšpirácie o tom, že sú to nejaké úniky a zneužívanie štátnej moci, nie sú pravdivé,“ vysvetlil.Generálny prokurátor vyjadril poľutovanie, že ho dvaja najvyšší ústavný činitelia "zatiahli" do kauzy. „Ani potom neboli voči mne osobne vyvíjané žiadne také aktivity, ktoré by som pociťoval ako nátlak alebo snahu, ako tú kauzu ukončiť,“ doložil s tým, že takáto snaha by v jeho prípade ani nemohla byť úspešná a mala by opačný efekt.Čižnár informoval, že ohľadom Kiskovej firmy KTAG viedla polícia dve vyšetrovania, pričom prvé bolo zastavené v júli 2015. Druhá daňová kauza bola odložená začiatkom roku 2017 po tom, ako firma využila inštitút účinnej ľútosti. Generálny prokurátor teraz nariadil stiahnuť oba spisy na Generálnu prokuratúru SR. „Jedna kauza už je tu, druhá nám dôjde do 6. októbra, aby bolo preskúmané, či tie postupy boli správne,“ doložil.Fico v nedeľu (1.10.) na tlačovom brífingu uviedol, že nevie o "kauze prezidenta SR Andreja Kisku" z nelegálne získaných informácií od daňových či iných orgánov. Kiska mal o svojich problémoch s daňami Ficovi povedať sám. "A to pred rokom, porozprával mi to sám v hoteli Bôrik v Bratislave," uviedol Fico s tým, že má na to svedkov. Premiér je ochotný ísť s týmto tvrdením bez akéhokoľvek zaváhania aj na detektor lži.Reagoval tak na programovú riaditeľku z Aliancie Fair-play Zuzanu Wienk, ktorá v diskusnej relácii RTVS povedala, že Fico už začiatkom augusta, teda pred septembrovým anonymom, vedel o daňovej kontrole vo firme prezidenta Kisku. Uviedla tiež, že Fico o Kiskovom prípade hovoril počas pracovného rokovania k zákonu o oznamovateľoch korupcie, na ktorom sa zúčastnila, pretože bola členkou pracovnej skupiny k návrhu tohto zákona.