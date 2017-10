J. DIJSSELBLOEM: Grécko musí zaistiť politickú stabilitu

Jeroen Dijsselbloem. Foto: TASR/AP/Phil Nijhuis Foto: TASR/AP/Phil Nijhuis

Atény 1. októbra (TASR) - Predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem vidí Grécko na dobrej ceste a vyzýva predovšetkým k zabezpečeniu politickej stability, aby krajina prilákala investorov. Dôležitá je podľa neho kontrola zo strany veriteľov, aby reformy boli zavŕšené podľa plánu, teda do konca tohto roka.povedal pre aténsky denník Kathimerini.Podľa Dijsselbloema sa uzatvorila aj téma prípadného odchodu Grécka z EÚ a zostane to tak, ak sa krajina dokáže do leta budúceho roka udržať na nohách. Dijsselbloem však vylúčil ďalšie úľavy na dlhoch, ako to požaduje Medzinárodný menový fond (MMF). "Grécko musí obslúžiť svoje dlhy, ale sme pripravení konať, ak by to bolo potrebné," povedal šéf Euroskupiny.V súčasnosti je dôležité zabezpečiť politickú stabilitu. Poukázal na zdĺhavé voľby v roku 2015, ktoré výrazne poškodili snahu veriteľov o pomoc. To sa podľa Dijsselbloema nesmie zopakovať.Medzinárodný záchranný program pre Grécko sa končí v lete 2018, dovtedy je krajina pod dohľadom Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Európskej centrálnej banky a MMF. Cieľom je dosiahnuť, aby Grécko mohlo získavať peniaze na finančných trhoch za prijateľných podmienok aj bez pomoci partnerov.