J. Dijsselbloem: Rozširovanie eurozóny bude dlhší proces

Na ilustračnej snímke výtlačky novej knihy bývalej slovenskej premiérky Ivety Radičovej "Byť alebo nebyť - Európska únia". Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tallinn 15. septembra (TASR) - Rozšírenie eurozóny bude podľa názoru šéfa euroskupiny Jeroena Dijsselbloema dlhší proces.Dijsselbloem to povedal dnes v Tallinne na stretnutí ministrov financií eurozóny.dodal.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v stredu (13.9.) v prejave o stave EÚ v Európskom parlamente naznačil, že by chcel, aby prakticky všetky jej členské krajiny mali euro. V zmluvách o EÚ sa to predvída, ale na dosiahnutie cieľa nie sú stanovené nijaké lehoty ani donucovacie mechanizmy. Sporné krajiny však musia splniť viaceré ekonomické podmienky.Okrem toho by sa malo podľa Junckera hovoriť aj o vytvorení úradu ministra financií EÚ.uviedol Dijsselbloem. O inštitucionálnych zmenách sa môže podľa jeho slov hovoriť až potom. Minister financií EÚ je funkcia, ale predseda EK nepovedal veľa o jej obsahu.