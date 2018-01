J. Drahoš: Žiadam všetkých, ktorým záleží na budúcnosti, aby šli voliť

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš počas hlasovania v prvom kole prezidentských volieb Českej republiky. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 26. januára (TASR) - Kandidát na prezidenta Českej republiky Jiří Drahoš žiada všetkých, ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny a budúcnosti ich detí a vnukov, aby prehovorili váhajúcich ľudí, nech idú voliť. Vyhlásil to v piatok po tom, ako v pražskom Lysolajskom údolí odovzdal svoj hlas. Tento svoj odkaz považuje za kľúčový.uistil Drahoš.Na otázku, ako zvládol náročné dva týždne medzi prvým a druhým kolom prezidentských volieb, odvetil, že to boli ťažké dni, ale má dobrú kondíciu, takže to vydržal s prehľadom.poznamenal.Výkon svojho súpera Miloša Zemana komentovať nechcel.dodal Drahoš.V Českej republike sa o 14. 00 h začalo druhé kolo dvojdňových prezidentských volieb, v ktorom sa stretnú úradujúca hlava štátu Miloš Zeman a bývalý predseda českej akadémie vied Jiří Drahoš. Ide o v poradí druhú priamu voľbu prezidenta v histórii samostatnej ČR.V prvom kole volieb, ktoré sa konalo 12. a 13. januára, zvíťazil Miloš Zeman so ziskom 38,65 percenta hlasov, Jiří Drahoš získal 26,6 percenta hlasov.Svoj hlas môže vo voľbách odovzdať približne 8,4 milióna oprávnených českých voličov. Volebné miestnosti budú v piatok otvorené do 22.00 h a v sobotu (27.1.) od 8.00 do 14.00 h.Osobitný spravodajca TASR Martin Paulík