J. Droba a A. Zemanová chcú preveriť podzemnú vodu v blízkosti Vrakune

Bratislava 18. mája (TASR) – Podzemnú vodu v okolí bratislavskej Vrakune treba preveriť, aby sa zistilo, či kontaminačný mrak z bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova nesiaha ešte ďalej, ako sa predpokladá. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR Anna Zemanová a Juraj Droba (obaja SaS). Kontaminačný mrak má podľa doterajších údajov dĺžku približne päť kilometrov od skládky.uviedol dnes pre TASR Droba. Samotný odber predpokladá v júni alebo v júli.Poslanci chcú preveriť, či sú súčasné údaje o veľkosti kontaminačného mraku zo skládky vo Vrakuni správne. Poslanci chcú vytvoriť aj tlak na dotknuté orgány štátnej správy, aby priebežne informovali o tom, ako pokračuje riešenie sanácie skládky.povedal Droba. Mestská časť Vrakuňa preto ešte v roku 2002 vydala zákaz používať domové studne na polievanie zeleniny a ovocných stromov. Tento zákaz platí dodnes. Obaja poslanci za SaS teraz bojujú za to, aby boli o prípadnom nebezpečenstve informovaní aj obyvatelia dotknutých obcí, kde sa medzičasom toxické látky rozšírili do podzemných vôd.podotkol Droba. S apelom sa preto obracia na ministerstvo životného prostredia, Úrad verejného zdravotníctva SR i na ministerstvo zdravotníctva, aby sa koordinovali a včas informovali starostov a primátorov o tom, že v ich obci či meste je problém s vodou.Rezort životného prostredia koncom apríla informoval, že už spustil verejné obstarávanie na sanáciu tejto skládky vo Vrakuni. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže sa odhadujú na viac ako 30 miliónov eur. Konečnú sumu však určí verejné obstarávanie. Využiť sa majú eurofondy. Na sanáciu skládky vo Vrakuni sa má použiť metóda enkapsulácie, ktorou sa jej obsah zaizoluje od okolitého prostredia.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy.