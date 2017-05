J. DROBA: Problém objektu na Znievskej ulici má jednoduché riešenie

Na snímke Juraj Droba, archívne foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 11. mája (TASR) – Najskôr zbúrať zdevastovanú budovu plnú azbestu, potom previesť pozemok z hlavného mesta na mestskú časť a na záver vybudovať škôlku prostredníctvom peňazí, ktoré má k dispozícii Bratislavský kraj. Také je riešenie Juraja Drobu, kandidáta SaS na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), v prípade chátrajúcej budovy bývalej škôlky na Znievskej ulici v bratislavskej Petržalke.Droba na dnešnej tlačovej konferencii spolu so svojimi kolegami z SaS upozornil na východiská súčasnej situácie – schátraná budova v majetku BSK, pozemok pod ňou vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a nedostatok miest v škôlkach v mestskej časti, v ktorej sa budova i pozemok nachádzajú.uviedol Droba.Skonštatoval, že ak sa podarí BSK zrealizovať zbúranie zdevastovaného objektu, čo ako riešenie naznačil jeho stranícky kolega - petržalský i krajský poslanec Ján Karman, pozemok by sa mal z vlastníctva hlavného mesta SR dostať do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka.uviedol Droba.Peniaze na ňu možno podľa Drobu získať prostredníctvom výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorá je určená na zvyšovanie kapacít materských škôl, a môžu sa o ne uchádzať aj žiadatelia z Bratislavského kraja.uviedol Droba.Samosprávy kraj upozornil, že predkladanie projektov v rámci výzvy, vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, bolo ukončené v januári.uviedla tlačová tajomníčka BSK Veronika Beňadiková.dodala.Hovorca MPRV Michal Feik upozornil, že ak sa stanovená alokácia napokon nevyčerpá, môže agrorezort vyhlásiť ďalšiu výzvu.uviedol Feik.O riešení situácie diskutovali na aprílovom zastupiteľstve i poslanci Petržalky, tí napokon aj prijali uznesenie, aby mestská časť požiadala BSK o prenájom či predaj budovy za jedno euro s podmienkou, že tam vybuduje škôlku či školu alebo zariadenie pre seniorov. Návrh zastupiteľstvom prešiel, keď zaň hlasovalo 16 poslancov, nikto nebol proti, 11 sa zdržali a traja poslanci nehlasovali. Pritom počas diskusie, ktorá schvaľovaniu predchádzala, odznievali z radov poslancov nejednotné názory na problematiku. Starosta Petržalky Vladimír Bajan uznesenie napokon nepodpísal, pretože ho považuje za protizákonné. Celú problematiku vníma skôr ako predvolebnú kampaň pred blížiacimi sa krajskými voľbami. Poukázal na to, že kraj oficiálnou cestou neponúkol mestskej časti ani predaj, ani prenájom budovy a na mediálne vyhlásenia, ktoré v tejto súvislosti zazneli, sa odmieta spoliehať.