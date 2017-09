J. DROBA: Prvoradá je transparentnosť a nulová tolerancia korupcie

Na snímke Juraj Droba (SaS), kandidát na župana Bratislavského samosprávneho kraja. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) – Transparentnosť a nulová tolerancia korupcie. To je prvoradý cieľ Juraja Drobu ako kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v nadchádzajúcich novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), ktorý má podporu SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmeny zdola a Demokratickej únie Slovenska.uviedol na dnešnej tlačovej konferencii Droba. Aj týmto by totiž kraj podľa neho ušetril peniaze, a zároveň by bol schopný získať lepšie ceny vo verejných obstarávaniach na niektoré existujúce služby. Ušetrené peniaze by sa následne mohli investovať na ďalší rozvoj Bratislavského kraja.Kandidát zároveň predstavil svoj program s názvom Máte nárok na viac, s ktorým sa chce vo voľbách uchádzať o priazeň voličov. V ňom pomenúva hlavné ciele a konkrétne kroky na riešenie problémov, resp. situácie vo viacerých oblastiach v kompetencii kraja.myslí si Droba. Za jednu z najpálčivejších oblastí pritom označuje dopravu, ktorej situáciu označuje za alarmujúcu. Jedno z riešení vidí na spoločnom rokovaní kraja, hlavného mesta a mestských častí, miest a obcí v rámci kraja, ale aj štátnych a súkromných dopravcov za jedným stolom.Podotkol, že nejde o dielo a volebný program Juraja Drobu, ale o program na základe diskusií so všetkými stranami, podporu ktorých má. Je však podľa neho písaný tak, aby ošetroval záujmy troch okresov, teda Malaciek, Senca a Pezinka, ale aj záujmy obyvateľov hlavného mesta a aby sa nikto a nikde necítil znevýhodnený.odpovedal Droba na otázku TASR, kde a ako vidí kraj pod jeho vedením.O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zabojuje v tohtoročných novembrových voľbách do VÚC 18 kandidátov. Okrem Juraja Drobu je ďalších osem nominantov politických strán a deväť nezávislých kandidátov.Kandidátom na miesto predsedu BSK je psychologička a predsedníčka Strany zelených Slovenska Natália Hanulíková, súkromný podnikateľ Ľubomír Kolárik s podporou Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a publicista i politik Daniel Krajcer, ktorý je kandidátom Mosta-Híd, SKOK-u a Strany zelených.Šéfom BSK chce byť aj pedagóg Marián Leinerovič s podporou Nového parlamentu, farmaceut Milan Lopašovský, ktorého navrhuje Strana moderného Slovenska. Komunistická strana Slovenska nominovala prekladateľa Jalala Suleimana a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku kultúrno-osvetového pracovníka Andreja Trnovca.Medzi nezávislými kandidátmi na predsedu BSK je bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, publicista Rastislav Blaško, podnikateľ Jozef Danko i súčasný šéf kraja Pavol Frešo. Taktiež podnikateľ Martin Jakubec, Ľubomír Huďo, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva a IT špecialista i bratislavský mestský poslanec Jozef Uhler.Voľby do vyšších územných celkov budú v sobotu 4. novembra. Tentoraz budú jednokolové, čo znamená, že za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.