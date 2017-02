J. DUBOVCOVÁ: Dieťa je pre štát na poslednom mieste

Na snímke verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. februára (TASR) - Dieťa je pre štát na poslednom mieste. Ukázalo sa to vo všetkých typoch zariadení, do ktorých sú deti umiestňované na základe rozhodnutia súdov alebo na základe dohody orgánov verejnej správy s rodičmi.Povedala to verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová poslancom parlamentného ľudskoprávneho výboru pri prezentovaní svojej mimoriadnej správy o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.Správa sa podľa ombudsmanky zaoberá ochranou práv detí, ktoré sú umiestňované do resocializačných zariadení alebo do detských domovov na základe rozhodnutia súdov či na základe dohody orgánov verejnej správy s rodičmi.píše sa v správe. Dubovcová dodáva, že tieto orgány verejnej správy akoby si nevzali za svoju úlohu ochraňovať deti.poznamenala.Ombudsmanka robila v roku 2016 prieskum na základe podnetov aj medializovaných informácií. Závažnejšie nedostatky vidí v rozhodovaní o umiestňovaní detí do jednotlivých typov starostlivostí, pokiaľ ju organizuje štát.konštatovala Dubovcová, podľa ktorej prieskum ukázal, že sa nie vždy postupuje v záujme detí. Súdom vyčíta, že sa nepýtajú na názory aj samotných detí.Dubovcovej tiež chýba v zariadeniach systém nezávislej kontroly. V súčasnosti sa podľa ombudsmanky nezisťuje, aká je deťom poskytovaná starostlivosť. Dajú sa preveriť financie či to, ako je zariadenie upravené alebo či je navarené. To však podľa Dubovcovej nestačí. Zároveň upozorňuje, že ak by aj orgány chceli preskúmať starostlivosť poskytovanú deťom, nemajú ako.uviedla.Ombudsmanka upozorňuje aj na výchovné metódy používané v zariadení pre deti.konštatuje Dubovcová s tým, že vychádza z výpovedí klientov zariadení. Zistenia z prieskumu majú podľa ombudsmanky systémový charakter, nejde o zlyhania jednotlivcov.