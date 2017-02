J. DUBOVCOVÁ: V kauze nie je dôvod čakať na trestnoprávnu zodpovednosť

Na ilustračnej fotografii verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 9. februára (TASR) - Neexistuje žiaden dôvod pri kauze resocializačného zariadenia Čistý deň v Galante čakať na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, tak ako argumentujú niektorí koaliční poslanci. V závere siedmeho rokovacieho dňa 12. schôdze NR SR to vyhlásila verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.Týmto čakaním sa podľa ombudsmanky odsúva vyvodenie akejkoľvek inej zodpovednosti. "" apelovala.V súvislosti s Čistým dňom tiež zdôraznila, že zariadenie už nemá mať akreditáciu, keďže zákon jasne hovorí o jej odobratí v prípade, ak je, resp. môže byť, akreditovaným subjektom či jeho zamestnancom ohrozený život a zdravie dieťaťa, ako aj jeho vývin. "" podotkla.Dubovcová tiež odmietla kritiku, že jej mimoriadna správa o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je účelová, politická a opretá najmä o opozičné argumenty. "" uistila ombudsmanka.Upozornila, že robila prieskum postupu orgánov verejnej správy vo vzťahu k tomu, ako aplikujú zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. "" vysvetlila.Zistené nedostatky podľa Dubovcovej poukazujú na systémovú chybu. "" zdôraznila.Ako veľký nedostatok tiež vníma, že SR si neplní povinnosť z medzinárodných dohovorov a nemá zavedené pravidelné hodnotenia zaobchádzania s dieťaťom a okolností jeho umiestňovania. "" konštatovala.Na margo emotívnej diskusie v pléne, ktorú jej správa vyvolala, si Dubovcová zaželala, aby boli poslanci do budúcna takto zapálení, ak ide o práva ľudí.V piatok (10.2.) ráno budú poslanci pokračovať v rokovaní o vládnom návrhu novely protischránkového zákona, o ktorom sa diskutuje s zrýchlenom režime. Podstatou právnej normy je upraviť podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora tak, že výnimku dostanú Národná banka Slovenska a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, a to pre výkon ich pôsobnosti.Návrh na zmenu nového protischránkového zákona prichádza iba týždeň po tom, čo vstúpil do účinnosti. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vysvetlila, že snahou je nesťažiť podmienky Slovenska pri požičiavaní si na zahraničných trhoch. Iniciatíva vyšla z ministerstva financií.