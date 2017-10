J. DŽUNKO: V KSK chcem aj ako vynálezca rozvíjať nové technológie

Jaroslav Džunko Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. októbra (TASR) – Nezávislý kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Jaroslav Džunko chce presadzovať rozvoj nových technológií s použitím svojich vlastných nápadov a vynálezov. Nové pracovné príležitosti vidí pri výrobe zariadení na využívanie vodnej, veternej, solárnej a termálnej energie, ako aj termálneho kúpaliska pri Ďurkove. Uviedol to v rozhovore pre TASR.Na funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja som sa rozhodol kandidovať preto, že ako absolvent dvoch vysokých škôl - prírodovedeckej a poľnohospodárskej, a najmä ako vynálezca chcem, aby sa na Slovensku začali rozvíjať nové priemyselné technológie, ktoré vytvoria pracovné miesta pre nezamestnaných. Som skutočne nezávislý kandidát. Nikdy som nebol členom ani kandidátom KSČ ani novodobých politických strán.Mojimi prednosťami pred ostatnými kandidátmi sú tieto - všestranné vzdelanie, technické tvorivé schopnosti, pracovné skúsenosti z ôsmich rôznych zamestnaní, počnúc od asistenta na vysokej škole, na pracoviskách technického rozvoja chemického, textilného, poľnohospodárskeho a vodárenského priemyslu aj ako robotník v JZD Slušovice a naposledy osem rokov ako úradník štátnej správy. K východu ma viaže citový vzťah. Každý rok som trávil letné prázdniny pri babke zo Zemplína, rodiska môjho otca a dedov. Môj prapradedo Andrej bol dokonca richtárom v rokoch 1870-1880 v Sliepkovciach. Spomínam si na dvory plné hydiny a záhrady plné ovocia a zeleniny, kde každý mal nejakú prácu aspoň na JRD.Kandidujem tiež preto, že aj v týchto voľbách pojem "nezávislý kandidát" zneužívajú niektorí kandidáti, ktorí sa v minulosti ako členovia alebo poslanci politických strán KDH či SDKÚ podieľali na nezmyselnej privatizácii a rozpredávaní strategických podnikov zahraničným majiteľom. Politické strany sa prostredníctvom svojich kandidátov snažia uchopiť politickú a ekonomickú moc v krajoch, aby napríklad politickými výpalníckymi metódami donútili ľudí platiť parkovné na parkovisku pri vlastnej bytovke. Ľudia sa často vyhovárajú, že niet koho voliť. Dávam im možnosť voliť mňa, skutočne nezávislého kandidáta.V oblasti cestovného ruchu sa chcem viac zamerať na propagáciu zaujímavostí a zážitkových atrakcií Košického kraja v zahraničí. Podporovať budem výstavbu termálneho kúpaliska pri Ďurkove či výstavbu najdlhšej atrakcie na širokej Zemplínskej Šírave. V cestnej doprave ako chemik a vynálezca chcem presadiť novú technológiu na opravu výtlkov a údržbu asfaltových ciest s dlhšou dobou prevádzky, lepšiu bezpečnosť vodičov v noci pred prebehujúcou zverou, aby v obciach a mestách okolo ciest bol dostatok bezplatných parkovacích miest a aby integrovaný dopravný systém umožnil občanom aj z najvzdialenejšej dediny KSK pricestovať do Košíc do dvoch hodín a naopak, vrátiť sa z Košíc domov do dvoch hodín cestovania. Kultúrne podujatia treba častejšie spájať s poľnohospodárskymi a remeselníckymi trhmi.Na zlepšenie regionálneho rozvoja a vytvorenia nových pracovných príležitostí mám ako vynálezca vlastné tvorivé nápady na výrobu zariadení na využívanie veternej, vodnej, slnečnej a biologickej energie. V Úrade KSK chcem zriadiť nový "odbor technického rozvoja" v zmysle zákona 302/2001 Z. z., §4, odsek (1), písm. e) na realizáciu vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti KSK.V oblasti školstva som za to, aby pre nadanejších učňov bol zriadený univerzálny remeselnícky odbor spájajúci viac odborností, napríklad stolár, murár, vodoinštalatér a podobne. Takí všestranne vyučení remeselníci by mali na trhu práce lepšie uplatnenie. V zdravotníctve budem podporovať dostupnosť lekárskych ambulancií aj vo vzdialenejších dedinách, lacnejšími prenájmami priestorov či podporou mobility lekárov pri cestovaní za chorými pacientmi. Štatisticky sa predlžuje vek človeka. Preto treba aj zvyšovať počet miest v opatrovateľských zariadeniach vybudovaním nových alebo prerobením nevyužitých budov svojpomocnou investičnou činnosťou KSK.Nezodpovední politici v Čarnogurského, Mečiarovej a Dzurindovej vláde zlou metódou privatizácie a odpredaním strategických podnikov zahraničným investorom spôsobili v Košickom kraji zánik mnohých štátnych podnikov, čo spôsobilo veľkú nezamestnanosť. Pripomínam niektoré - vagónka, cukrovar, čokoládovňa v Trebišove, Kerko v Michalovciach, magnezitka, VSS, mliekarne v Košiciach, strojárne v Prakovciach, atď. Šesť odborne neschopných ministrov hospodárstva počas desiatich rokov Ficovej vlády neúspešne lákalo investorov do priemyselných parkov na východe Slovenska. Možno keby túto úlohu zverili nejakej dedinskej Anči, ktorá ak by zahraničnému investorovi ukázala svoj priemyselný park a dve koľajnice, určite by to bol lepší úspech.Ako predseda KSK by som vedel osobne prispieť ku zníženiu nezamestnanosti. Vyštudoval som odbor chémia, pracoval som veľa rokov na pracoviskách technického rozvoja chemického, textilného, poľnohospodárskeho a vodárenského priemyslu a som aj vynálezca. Mám vlastné nápady na výrobu zariadení do domácnosti, ktoré by využívali veternú, vodnú, slnečnú energiu a biomasu. Napríklad podľa predposlednej prihlášky patentu PP4/2013 pri výstavbe cestných tunelov navrhujem z profilu tunela vyrezávať veľké kamenné hranoly, ktoré by sa po vyvezení z tunela mohli spracovávať na množstvo kamenárskych výrobkov, kde by sa zamestnalo viacero ľudí. Veľa pracovných miest by bolo možné vytvoriť priamo na dedinách v poľnohospodárskej výrobe. V malých prevádzkach sa môžu priamo konzervovať, sušiť a baliť produkty pestovania ovocia a zeleniny. Mrazené zelené struky fazuľky sa nemusia dovážať až z Talianska, keď je možné ich vypestovať, očistiť, zabaliť, zmraziť alebo zavariť v nejakej dedinke pri Michalovciach.V Košickom samosprávnom kraji finišuje dostavba rýchlostných ciest R4 Poľsko - Maďarsko a R2 v napojení na diaľnicu D1 až do Vyšného Nemeckého. Na tejto trase sa plánujú vybudovať tunely Soroška a Dargov. V dôsledku toho je aj zvýšený pohyb ťažkých stavebných áut, ktoré viac ničia cesty II. a III. triedy. Ako chemik si myslím, že asfalt na povrchu cesty sa po mnohých rokoch degraduje do neho vtláčaným prachom, hlinou a posypovými soľami. Nie je možné ho mnohonásobne frézovať, pretavovať, pretože stráca lepiace účinky. Treba pridať viac nového asfaltu. Preto navrhujem, aby pri niektorej prečerpávacej stanici ropovodu v Budkovciach alebo Moldave nad Bodvou bola vybudovaná menšia rafinéria ropy s prednostným zameraním na výrobu asfaltu. Vyrobený nový asfalt bude užitočný pri údržbe ciest na celom Slovensku. Aj pri terajšom stave techniky si ako vynálezca myslím, že treba vylepšiť technológiu údržby povrchu ciest a opráv výtlkov, aby predlžovali kvalitu cesty. Toto by mohlo ušetriť náklady na údržbu.Zlý stav niektorých zo 655 mostov, ktoré spravuje KSK, je spôsobený tým, že socialistickí stavbári nedostatočne a nekvalitne zaizolovali betónový povrch mosta, ktorý teraz počas dobrého zimného presolenia cesty koroduje aj s betonárskou oceľou. K financovaniu dopravy sa nevyjadrujem, riešenie ponechám finančným odborníkom v Úrade KSK.Košicky samosprávny kraj je zriaďovateľom 70 škôl s právnou subjektivitou. Hlavným problémom školstva je nedostatok finančných prostriedkov na mzdy učiteľov. Riešenie tohto problému závisí od nadriadeného ministerstva a vlády SR, koľko finančných prostriedkov pridelí. Budem bazírovať na tom, aby správcovia škôl predvídavo sledovali stav majetku a včas boli opravované malé poruchy, aby sa predišlo veľkým investičným škodám. Loboval by som s ministerstvom školstva za to, aby nadanejší učni počas štúdia mohli získať viac odborností, čím by sa ľahšie uplatnili na trhu práce. V oblasti sociálnych veci sa budem snažiť aj v spolupráci s obcami zabezpečiť viac miest v sociálnych zariadeniach, a to aj rekonštrukciou objektov alebo výstavbou nových objektov. V zanesených korytách riek je dosť štrku a piesku a obce by mali možnosť prideľovať aktivačné práce na stavbu týchto sociálnych zariadení.Budem presadzovať cezhraničnú spoluprácu s blízkymi regiónmi, kde nie sú vysoké cestovné náklady a útrapy. Budem aj za spoluprácu s regiónmi, ktoré dodávajú firmám na území Košického samosprávneho kraja suroviny a energiu. Napríklad železnú rudu do U.S. Steel Košice, ropu, plyn a podobne. Budem presadzovať, aby financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov boli použité efektívne v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom na účely bezpečnej a ekologickej dopravy v regiónoch, na ľahký prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám a na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.