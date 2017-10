J. Hudáček vypísal spoluhráčom odmenu za výhru, Nemecký pohár vynechá

Na snímke slovenský brankár Július Hudáček. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Čerepovec 4. októbra (TASR) - Július Hudáček sa na utorkový súboj KHL na ľade Slovana Bratislava tešil, spomínať však naň nebude v najlepšom. Slovenský brankár v službách Severstaľu Čerepovec dostal v riadnom hracom čase štyri góly, v rozstrele inkasoval z hokejky reprezentačného kolegu Tomáša Hrnku a jeho tím napriek sľubne rozbehnutému zápasu získal napokon iba bod po prehre 4:5 po nájazdoch.Pre Hudáčka to bol špecifický duel, v hľadisku mal množstvo známych a kamarátov, na ľade čelil "parťákom" z národného tímu, proti ktorým sa chcel vytiahnuť. So svojím výkonom však nebol spokojný.priznal 29-ročný brankár.Severstaľ viedol už od 58. sekundy 1:0, v druhej tretine dokázal otočiť skóre z 1:2 na 3:2, napriek tomu nedokázal zápas doviesť do víťazného konca.hodnotil stretnutie Hudáček, ktorého najviac škrel prvý inkasovaný gól. V záverečnom rozstrele ho prekonal iba Hrnka, to ale stačilo domácim na výhru, keďže hostia v nájazdoch pálili slepými. Hrnka po zápase prezradil, že vedel, čo na Hudáčka v nájazdoch platí. Kamaráta z reprezentácie prekonal strelou pomedzi betóny.Na zápas v Bratislave zohnal Hudáček pre známych približne 25 vstupeniek. Aj jeho mrzelo, že na tribúny si našlo cestu iba niečo vyše 6000 divákov.vtipkoval.Slovenského brankára potešilo, keď ho diváci pri hymne privítali potleskom.S výnimkou stredajšieho duelu je však Hudáček s doterajším účinkovaním Severstaľu v prebiehajúcej sezóne spokojný. Čerepovec si drží v tabuľke Západnej konferencie posledné ôsme postupové miesto.poznamenal Hudáček. Ten sa upísal Čerepovcu v lete po troch rokoch strávených vo švédskej SHL v tíme Örebro HK.vysvetlil. V Čerepovci našiel vhodné podmienky.Vo Švédsku zaujal svojou pozápasovou šou, keď po víťazných stretnutiach dokázal dostať publikum do varu rôznymi originálnymi pohybovými kreáciami. Populárnu "Hudashow" si preniesol aj do KHL, divákom v Čerepovci už stihol zatancovať aj obľúbenú kalinku.povedal Hudáček. Ten je v stálom kontakte s trénermi národného tímu, na prvej tohtosezónnej reprezentačnej akcii v Nemecku sa však zrejme nezúčastní.dodal.