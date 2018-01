J. Jágra si nevybral z listiny nechránených hráčov žiadny klub

Na snímke česká hokejová legenda Jaromír Jágr. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Calgary 29. januára (TASR) - Českého hokejistu Jaromíra Jágra si nevybral žiadny klub zámorskej NHL z listiny nechránených hráčov. Calgary Flames tam umiestnili 45-ročného útočníka v nedeľu a do pondelňajšieho poludnia po ňom mohol siahnuť ktorýkoľvek klub v profilige.Najpravdepodobnejší sa tak zdá Jágrov návrat do rodného Kladna, no v českom klube, ktorý vlastní, momentálne nevedia, či to tak bude.povedal podľa portálu idnes.cz tréner Kladna Miloslav Hořava.Pokiaľ by sa Jágr rozhodol vrátiť do Kladna, na súpisku ho musia dopísať najneskôr 31. januára, keď sa skončí v českej lige prestupové obdobie. Keby chcel zostať doma do konca sezóny, tak musí odohrať najmenej 15 zápasov, aby mohol nastúpiť aj v prípadnej baráži o extraligu.O českého veterána sa údajne zaujímajú aj ďalšie extraligové kluby v Česku a nemecký Eisbären Berlín.O konci slávnej Jágrovej kariéry v NHL sa hovorilo už dlhšie, pretože 45-ročného krídelníka obmedzujú zranenia. Naposledy hral za "plamene" 31. decembra, v aktuálnej sezóne zaznamenal jeden gól a šesť asistencií.Calgary je Jágrovým deviatym tímom v NHL. Predtým hral za Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils a Florida Panthers. Na konte má 1733 zápasov základnej časti, 766 gólov, 1155 asistencií a 1921 bodov. V 208 dueloch play off pridal 201 bodov (78+123). V historickej tabuľke produktivity je druhý za Wayneom Gretzkym. Chýba mu však len 34 zápasov, aby vyrovnal rekord Gordieho Howa v počte odohraných duelov. Howe ich má na konte 1767, Jágr 1733.