J. KATAINEN: EÚ má mechanizmus, ako sa brániť protekcionizmu USA

Jyrki Katainen Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. februára (TASR) - Európska únia bude v prípade potreby reagovať na protekcionistické opatrenia americkej administratívy. Uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v dnes zverejnenom rozhovore pre britský denník Financial Times.upozornil Katainen na stránkach prestížneho denníka.Vysvetlil, že EÚ sa chce vyhnúť obchodnej vojne so Spojenými štátmi, čo by malopre svetovú ekonomiku, ale členské krajiny Únie adekvátne zareagujú v prípade, že USA zavedú protekcionistické obchodné bariéry.Britský denník pripomenul, že právnici Európskej komisie sú pripravení podať sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) v prípade, že sa vzťahy s USA v tejto oblasti zhoršia.Americký obchodný deficit dosiahol vlani najvyššiu úroveň od roku 2012, za čo môže najmä obchodná nerovnováha s Čínou a EÚ. To je podľa prezidenta USA Donalda Trumpa dôvod na zavedenie colných bariér so zámerom lepšie chrániť americkú ekonomiku. Nová americká vláda napríklad vyjadrila nespokojnosť aj voči Nemecku, s ktorým majú USA významný obchodný deficit.Washington obviňuje vládu v Berlíne, že využíva podhodnotené euro, čo z hľadiska konkurencieschopnosti exportov uprednostňuje Nemecko pred inými krajinami v EÚ a pred USA.Spojené štáty by uprednostnili separátne obchodné rokovania s európskymi krajinami, v prospech svojich záujmov, čo však naráža na neochotu EÚ, ktorá hovorí o potrebe jednoty a ochrane záujmov jednotného európskeho trhu.