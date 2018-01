J. Kennedy: Trump počas prvého roka šíril chaos a nezhody

Joe Kennedy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Fall River 31. januára (TASR) - Donald Trump počas prvého roka vo funkcii amerického prezidenta spôsoboval chaos, šíril nezhody a rozdeľoval národ, v reakcii opozičnej Demokratickej strany na Trumpovu správu o stave únie to v noci na stredu uviedol kongresman za štát Massachusetts Joe Kennedy.Joe Kennedy (37), ktorý je vnukom niekdajšieho senátora Roberta F. Kennedyho, brata zavraždeného prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, predniesol oficiálne stanovisko demokratov v dielni strojárskeho učilišťa v meste Fall River, ktoré bolo kedysi centrom textilného priemyslu štátu Massachusetts.vyhlásil Kennnedy.Ako pripomenula agentúra DPA, Trump počas prvého roka vo funkcii napríklad nariadil dočasné pozastavenie prijímania utečencov, zakázal vstup do krajiny pre takmer všetkých cestujúcich z niektorých moslimských krajín, požiadal Kongres o uvoľnenie prostriedkov na vybudovanie múru na hranici s Mexikom a vyzval na obmedzenie imigrácie za účelom sceľovania rodín.zdôraznil Kennedy.V prejave predstavil program politickej alternatívy demokratov voči administratíve Donalda Trumpa, ktorý nazval "Better Deal" (Lepší údel), naznačujúc súvislosť so sociálnodemokratickým programom prezidenta Franklina D. Roosevelta (1933-45).Nový demokratický program podľa Kennedyho obsahuje niektoré požiadavky 21. storočia, ako napríklad zvýšenie minimálnych miezd či platenú rodičovskú dovolenku.