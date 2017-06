J. Kerry: Uvaliť nové sankcie na Irán môže byť nebezpečné

Bývalý americký minister zahraničných vecí John Kerry. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 6. júna (TASR) - Uvaliť nové ekonomické sankcie na Irán by mohlo zahnať túto krajinu do kúta, a to môže byť nebezpečné, varoval v pondelok bývalý americký minister zahraničných vecí John Kerry.Povedal, že uvaliť nové sankcie na ľudí podieľajúcich sa na iránskom programe balistických rakiet by mohlo vyslať k Iráncom správu, že im jadrová dohoda z roku 2015 nepriniesla žiaden zisk. Táto historická dohoda uvoľnila ekonomické sankcie uvalené na Irán výmenou za to, že Teherán zmrazí svoj jadrový vývoj.Zahraničný výbor amerického Senátu minulý mesiac schválil pomerom hlasov 18:3 zákon, ktorá splnomocní prezidenta Donalda Trumpa, aby uvalil na Irán nové sankcie.Kerry hovoril v pondelok v San Franciscu na benefičnej akcii pre organizáciu Ploughshares Fund, ktorá sa usiluje o zníženie rizík z jadrových zbraní. Vyjadril nádej, že Trump poslúchne "dobrých ľudí", ktorých má vo vláde.