J. KOLLÁR: KOZ SR podporuje celoeurópsku kampaň za zvyšovanie platov

Brusel 15. februára (TASR) - Slovensko víta spustenie kampane, ktorú predstavila Európska odborová konfederácia (ETUC) počas dvojdňovej konferencie v Bruseli (14-15.2.). Uviedol pre TASR prezident Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) Jozef Kollár.Tento cieľ je podľa Kollára aj v súlade so závermi 8. zjazdu KOZ SR. Pripomenul, že podobnú kampaň vedú aj slovenskí odborári prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, kde sa riadia heslom. V tomto smere slovenskí odborári úzko spolupracujú s českými odbormi, ktoré vedú rovnakú kampaň za vyššie mzdy.Vo svojom vystúpení na konferencii ETUC Kollár pripomenul, že slovenské platy sú na úrovni iba 30,5 % voči priemerným zárobkom v EÚ. Zaoberal sa aj otázkou, ako by mali zamestnávatelia pristupovať k zvyšovaniu miezd svojich zamestnancov. Podľa jeho slov odmeňovanie zamestnancov je jedným zo základných nástrojov ich motivácie.skonštatoval.Kollár upozornil, že lepšie platy vedú zamestnancov k vyššej výkonnosti a vyššej výrobe, tiež k vyššej spotrebe domácností, čo pomáha ekonomike a vedie k vytváraniu ďalších pracovných miest. Do tohtomôžu zamestnanci vstúpiť priamo cez kolektívne vyjednávanie, ktoré im má zaručiť vyššie minimálne mzdy.vysvetlil Kollár, prečo KOZ SR podporuje celoeurópsku kampaň ETUC za vyššie platy.Pripomenul, že so závermi kampane ETUC budú oboznámené inštitúcie EÚ a záleží na jednotlivých členských štátoch Únie, ako doma ciele tejto iniciatívy. V tomto kontexte je podľa Kollára - najmä na národnej úrovni - nevyhnutné pokračovať v dobrom sociálnom dialógu.