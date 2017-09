J.KRÚPA: Vojnový konflikt na Kórejskom polostrove by bol katastrofou

Kim Čong-un, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. septembra (TASR) – Konflikt medzi Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) a USA, ako aj ďalšími krajinami, ktoré by sa pripojili na stranu Spojených štátov, sa nedá vylúčiť, osobne si však myslí, že k nemu nedôjde. Pre TASR to uviedol riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Juraj Krúpa.Dôvodov, prečo si to myslí, vidí hneď niekoľko.konštatoval Krúpa.Severná Kórea údajne v nedeľu (3.9.) uskutočnila úspešnú skúšku vodíkovej bomby. Podľa tamojšej štátnej televízie bude môcť byť otestované zariadenie použité ako hlavica novej interkontinentálnej balistickej rakety. Podľa juhokórejských armádnych zdrojov mal výbuch silu 50 kiloton trinitrotoluénu. Bol to šiesty a doteraz najmohutnejší jadrový test KĽDR od roku 2006.V pondelok (4.9.) armáda Južnej Kórey reagovala na tento jadrový test simuláciou raketového útoku na severokórejskú jadrovú strelnicu. S cieľom okamžite odpovedať na potenciálne provokácie Severnej Kórey uskutočnilo dnes juhokórejské námorníctvo v Japonskom morinámorné cvičenie s ostrou streľbou. Na cvičení sa okrem iného zúčastnili fregata s výtlakom 2500 ton, hliadkovacia loď, plavidlá schopné odpaľovať riadené rakety a vysokorýchlostné lode. Juhokórejské námorníctvo naplánovalo ďalšie cvičenia od stredy (6.9.) do soboty (9.9.) pri južnom pobreží Kórejského polostrova.