J. Kukura: Inšpektora Maxa mám rád, pretože je zraniteľný

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovensko-česká televízna novinka Inšpektor Max má za sebou bratislavskú premiéru. Stredajšie (24.1.) slávnostné uvedenie prvej časti kriminálneho seriálu v hlavnej úlohe s Jurajom Kukurom si na filmovom plátne pozreli viaceré osobnosti verejného života. Pozvanie na slávnostné uvedenie prijala aj veľvyslankyňa ČR v SR Lívia Klausová, ministri Peter Kažimír a Tomáš Drucker či poslanec NR SR Dušan Jarjabek.povedal pre TASR Kukura, predstaviteľ svojrázneho kriminalistu a spoluautor námetu.Jeho seriálový Max je Slovák, ktorý sa pred rokmi odsťahoval do Česka. Od tej doby žije v Prahe a pracuje na pražskej kriminálke. Kriminálne prípady nepoznajú hranice, a tak sa veľakrát dostáva na Slovensko, kde sa musí vyrovnať so svojou vlastnou minulosťou. Zoli nie je prototypom bežného vyšetrovateľa. Rád provokuje, neznáša autority, neplatia pre neho žiadne pravidlá. Nedokáže sa zmieriť so systémom, v ktorom musí žiť, s rozkladom demokracie a apatiou voči vláde oligarchov, ktorí majú korene ešte v predchádzajúcom režime.Maxovho mladého kolegu hrá v 11-dielnom seriáli český herec Róbert Hájek, kapitána Vargu Ľubomír Paulovič. V ďalších úlohách sa predstavia Igor Bareš, Tereza Brodská, Mária Havranová, Diana Mórová, Barbora Jánová a iní.Seriál pracuje v hlavnej kriminálnej linke so spoločensky kritickou témou, ktorou je. Chobotnica pokrivených vzťahov, ktoré si vybudovali bývalí kariérni politici, členovia ŠTB a ich potomkovia, má svoje chápadlá všade. Obrovské rodinné impériá, holdingy a beztrestné parazitovanie na krajine majú oporu vo vládach, sudcoch aj polícii, s ktorou sa obete boja spolupracovať. Na programe sú však aj zločiny, drámydňa, únosy, vraždy, podvody.podčiarkol na margo série filmov režisér Jiří Chlumský.dodal.uviedol pred slávnostnou projekciou producent Patrik Pašš.Inšpektor Max vznikol v koprodukcii Trigon Production, RTVS a ČT. Prvý diel krimisérie uvidia diváci na Slovensku v nedeľu 28. januára večer na Jednotke. Česká televízia začne seriál vysielať 21. februára.