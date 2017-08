J. Lehotský opäť zaujal festival v Toronte, uvedie jeho nový titul

Film Nina Foto: www.youtube.com Foto: www.youtube.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Po uvedení debutového hraného filmu Juraja Lehotského na Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte dostal oceňovaný slovenský režisér pozvanie na festival po druhý raz. Do oficiálneho výberu zaradili jeho novú snímku Nina. Jediný slovenský reprezentant sa predstaví v sekcii Súčasná svetová kinematografia.Slovensko-český film je citlivým ponorom do detského myslenia, konfrontovaný so svetom dospelých v momentoch, keď rodina zažíva rozvod a dieťa sa stáva rukojemníkom v zložitých vzťahoch rodičov. V severoamerickej premiére na 42. ročníku MFF v Toronte ho osobne uvedie Juraj Lehotský 10. septembra.komentovali premietanie snímky v Toronte producenti filmu Ivan Ostrochovský a Katarína Tomková.Podľa Juraja Lehotského jeho nový titul rozpráva o veľmi silnom a aktuálnom probléme dnešnej spoločnosti.vysvetlil režisér, ktorého veľmi zaujíma, ako slovenský film s dôležitou celospoločenskou témou prijmú ľudia mimo Európy, napríklad v Kanade a v USA.Vďaka uvedeniu filmu na torontskom festivale by snímka mohla osloviť a zaujať kanadskú či americkú distribúciu.uzavrel Lehotský, ktorý snímku napísal spolu so scenáristom Marekom Leščákom.V postave otca sa predstaví herec Robert Roth, ktorého divák v takejto polohe ešte vo filme či v divadle nemohol vidieť, filmový debut v úlohe matky absolvovala režisérka a choreografka Petra Fornayová, komplikovanú úlohu hlavnej hrdinky Niny hrá Bibiana Nováková, ktorú režisér objavil na kastingu.Svetovú premiéru absolvovala Nina na 52. MFF v Karlových Varoch. Hneď po uvedení na karlovarskom festivale zaujala zahraničný trh a v medzinárodnom filmovom prostredí ju bude reprezentovať francúzska spoločnosť Alpha Violet. Filmu bude poskytovať festivalový servis a bude jeho medzinárodným predajcom. Do slovenských kín sa dostane od 21. septembra v distribúcii Film Europe Media Company.TASR informovala PR manažérka snímky Zuzana Kizáková.