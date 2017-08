Na snímke zľava syn kandidáta na post predsedu BBSK Ondrej Lunter a kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunte. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 8. augusta (TASR) – Americká podnikateľská komora potvrdila, že región Banskej Bystrice patrí jednoznačne medzi atraktívne destinácie pre veľké firmy, ktoré majú potenciál sa na Slovensku rozširovať. Konštatoval to dnes na tlačovej besede kandidáta na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Jána Luntera jeho syn Ondrej, ktorý v novembrových voľbách kandiduje za krajského poslanca a je členom otcovho tímu.Administratívne centrá pre nadnárodné korporácie, ktoré v slovenskej ekonomike vytvárajú každoročne tisíce nových pracovných miest, sú zväčša situované v Bratislave, ale hľadajú príležitosti na rozmach a rozšírenie sa aj do iných miest a regiónov v rámci Slovenska. Ide napríklad o spoločnosti pôsobiace v oblasti informačných technológií.konštatoval O. Lunter.Podľa neho banskobystrický región má Univerzitu Mateja Bela s takmer 8000 študentmi, ktorí v najbližších rokoch získajú titul a budú hľadať pracovné uplatnenie. Má rýchlostnú cestu R1, ktorá región spája s Viedňou v rozumnom čase a tiež obyvateľov, najmä na juhu BBSK, ktorí okrem angličtiny a slovenčiny ovládajú aj maďarčinu.Ako dodal kandidát na predsedu BBSK J. Lunter, "dobrý župan musí komunikovať s firmami, pozývať ich k nám, aby mladí zostali v našom kraji" a nedochádzalo k odlivu vzdelaných a zručných mladých ľudí do zahraničia.O funkciu predsedu BBSK sa doteraz okrem Luntera uchádzajú konateľ súkromnej firmy a poslanec mestského parlamentu spod Urpína Igor Kašper, politológ, poslanec Národnej rady SR za SaS a Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, ktorého podporujú aj OĽaNO-NOVA, KDH a OKS, ďalej historik, generálny riaditeľ banskobystrického Múzea SNP a mestský poslanec Stanislav Mičev, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, exprimátor a niekdajší prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor, prednosta Mestského úradu v Brezne, právnik Martin Juhaniak, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a starosta obce Mýtna v okrese Lučenec Pavel Greksa.Či bude opäť kandidovať aj súčasný predseda kraja Marian Kotleba (ĽSNS), oznámi koncom leta.