J.Lunter:O výsledkoch volieb rozhodne predovšetkým účasť voličov

Na snímke kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) – Kandidát na predsedu(BBSK) Ján Lunter (nezávislý) reagoval na výsledky prieskumu voličských preferencií, ktoré v piatok (20.10.) večer zverejnila televízia TA3, zdržanlivo. Pre televíziu ich urobila agentúra AKO a jej prieskum ho jasne favorizuje za šéfa kraja pred úradujúcim predsedom BBSK Marianom Kotlebom (ĽSNS).poznamenal Lunter.Pripomenul tiež, že o výsledkoch volieb rozhodne predovšetkým účasť voličov v samotný deň volieb do vyšších územných celkov, ktoré budú 4. novembra.Lunter adresuje svojim podporovateľom výzvu, v ktorej ich varuje, aby sa nespoliehali na to, že voľby sa už zdajú byť rozhodnuté.zdôrazňuje Lunter.Ako tiež TASR informoval, spolu s kandidátmi do krajského zastupiteľstva spúšťajú intenzívnu mobilizačnú kampaň, do ktorej chcú zapojiť i samotných voličov a podporovateľov jeho kandidatúry.vyzval Lunter.