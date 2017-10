J. Mühlfeit: Cesta za životným šťastím je dôležitejšia ako cieľ

Ilustračné foto Foto: Ferratum Foto: Ferratum

Bratislava 11. októbra (TASR) – O dôležitosti poznania seba i ako byť šťastný v práci aj v živote hovoril v Bratislave globálny stratég, kouč a mentor Jan Mühlfeit. Bolo to v Stredisku kultúry na Vajnorskej, kam si ho pozval spisovateľ Jozef Banáš do svojej talkshow Na kus reči o novej knihe českého hosťa Pozitivní leader.Podľa Mühlfeita je zle, keď ľudia robia, čo ich nebaví, len aby zarábali peniaze, ale tým nie sú šťastní. Hovorí sa tomu existencionálne vákuum, že nemajú zmysel života. On to prirovnáva k šplhaniu po kariérnom rebríku, ale na konci života zistíme, že rebrík bol opretý o zlú stenu. Mozog je zariadenie, ktoré neumožňuje automaticky vyhrávať alebo byť úspešný, ale umožňuje prežitie.konštatoval líder, ktorý prednášal v 42 krajinách na štyroch kontinentoch.Zároveň sa priznal, že ako päťdesiatnik mal vážny problém so závislosťou a tou drogou bola výkonnosť. V honbe za úspechom prekonával neustály stres a ťažkosti, čo sa odrazilo na zdraví a vzťahoch s rodinou. Dlhé roky vydržal vysoké tempo až sa neubránil vyhoreniu ani pobytu na psychiatrii.priznal sa 55-ročný kouč, ktorý každý deň športuje.Tiež prezradil, že desať rokov spolupracoval s jedným z najbohatších ľudí sveta Billom Gatesom a ten bol šťastný až vtedy, keď začal vykonávať charitatívnu činnosť.uviedol pre TASR autor.