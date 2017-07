J. M. Hurban dokázal skĺbiť službu národu so starostlivosťou o rodinu

J. M. Hurban v kruhu svojej rodiny v 60. rokoch 19. storočia - manželka Anna, dcéry Ľudmila, Želmíra, Božena a syn Konštantín. Foto: Teraz.sk - Kristína Jurzová Foto: Teraz.sk - Kristína Jurzová

Bratislava 13. júla (TASR) - Na dvoch koňoch sa naraz sedieť nedá, múdro vraví slovenské úslovie. No sú aj výnimky. Jozef Miloslav Hurban to dokázal. Na jednej strane dôsledne a vynaliezavo plnil tentoraz už aj slovenský politický program, ktorý si ako generácia vytýčili, na druhej strane rovnocenným zmyslom života mu bola rodina. Svojej milovanej Aničke písal pri každej príležitosti. Aj vďaka tomu môžeme presne rekonštruovať jeho život a cezeň širšie historické udalosti.Cestou zo Slovanského zjazdu v Prahe si odskočil pozrieť ženu a syna Svetozára do Rusavy. No len čo mu žena zabalila jedlo na cestu a len čo vystískal syna, už bol vo Viedni. A len čo prelistoval niekoľko novín v ktorejsi kaviarni, už aj písal žene:List je datovaný 25. júna 1848.Duchovné barikády však boli už pevne postavené v mysliach a srdciach všetkých slovenských mládencov, čo sa zišli vo Viedni ako na povel. A začali konať. Ľudovít Štúr s viacerými skupinami začali verbovať dobrovoľníkov, Hurban odišiel do Záhrebu žiadať o politickú podporu, no najmä o vojenskú pomoc. Že ide do tuhého, to si so Štúrom vari po prvý raz uvedomili, keď si Hurban musel vybaviť pas. Inak do Chorvátska cestovať nemohol. Lenže už bol priveľmi exponovanou osobnosťou, meno Hurban už bolo zanesené aj do policajných zoznamov. Preto musel cestovať inkognito. A keďže falšovanie dokladov a konšpirácia mali už vtedy dosť dlhodobú tradíciu, Hurbanovi bol vystavený pas na meno Joannes Raiter. S týmto pasom vo vrecku pricestoval do Záhrebu 29. júna. O dva dni nato sa ako hosť zúčastnil zasadnutia chorvátskeho snemu.Fyzické i duševné vypätie posledných týždňov a dní sa však dosť radikálne prejavilo na jeho zdraví. Ozvali sa – a veľmi prudko, horné cesty dýchacie. Napriek tomu, neodpustil si cestu po Vojvodine. Bodaj by nie, veď bola z veľkej časti aj slovenská. S boľavým hrdlom vystúpil v Karlove, Starej Pazove, v Kovačici, v Báčskom Petrovci a v iných slovenských obciach srbskej Vojvodiny.Mladosť je však najlepšia obranná sila aj proti nemociam. V liste z 8. júla svojej žene Aničke píše:V priebehu júla a v prvej polovici augusta 1848 Jozef Miloslav Hurban prešiel krížom krážom celú Vojvodinu. Niekedy musel načrieť až na dno fyzických síl, no mimoriadne ho povzbudila správa od Štúra z Viedne, že dobrovoľníkov sa podarilo zorganizovať a že sú pripravení vydať sa so zbraňami v ruke na Slovensko. No a niečo také sa nemohlo uskutočniť bez Hurbana. Čoraz viac ho začal naháňať čas. Ešte však stihol napísať letákovú proklamáciu Čo kazí Slovákov, ktorá sa stretla v slovenskej Vojvodine s veľkým ohlasom:Už aj k takýmto revolučným myšlienkam Hurban vtedy dospel.17. augusta sa vrátil do Záhrebu, troška si oddýchol a začiatkom septembra sa vrátil nie na Slovensko, ale do moravskej Rusavy, kde ešte stále žila jeho žena so synom. Veľmi ho trápilo, že malého Svetozára si môže popestovať iba na kolene a s plátenkom cez ústa, aby nebodaj zlý dych choroby nepreskočil aj na neho. Ešte nebol celkom vo svojej koži, keď sa vrátil do Viedne. No musel tam ísť, revolučné udalosti nemienili čakať ani na Hurbana.17. septembra 1848 zaznel povel a výprava dobrovoľníkov vykročila smerom na Slovensku.Približne 500 mladých ozbrojených chlapov odpochodovalo do viedenského Prátra. Tam nastúpili na vlak a odcestovali smerom na Moravu.“ Tak sa o tom píše v prvom diely Kroniky Slovenska.