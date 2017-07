J.M. Hurban výborne rečnil pred dobrovoľníkmi na Myjave

Bronzová busta Jozefa Miloslava Hurbana . Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Literatúra je krásna vec. Ako tvorba i ako prijímanie umenia. No keď rinčia zbrane a hromžia pušky i delá, vtedy literatúra odíde do nebeských výšav a smutná hľadí na ľudské pomätenie zmyslov a nemôže pochopiť, ako sa to mohlo stať. Aj štúrovci, ktorí po celé svoje mladé roky bojovali len s myšlienkou v hlave a so slovom na jazyku, sa dostali do situácie, keď museli tasiť šable a hodiť pušku na rameno. No a Jozef Miloslav Hurban aj vyskočiť na koňa.V septembri roku 1848 po veľkej sláve a nadšení na Myjave bolo sa treba vydať za slobodou po celom Slovensku. Politické i vojenské vedenie povstania sa rozhodlo dobyť Brezovú. Ani nie tak dobyť, ako vpochodovať do ulíc tohto kopaničiarskeho mestečka vyhlásiť slobodu. Ako si to Hurban predstavoval – a iste nebol sám, o tom svedčí list žene Anne z 20. septembra:Hurban musel byť vtedy naozaj vyčerpaný až na smrť, keď ani list nevládal napísať. Dodajme, že tým pisárom bol Branislav Abaffy, celým menom Leopold Branislav Abaffy, Slovák zo Slovenského Aradáča vo Vojvodine, poslucháč bratislavského lýcea a neskôr celkom talentovaný prozaik. V čase Slovenského povstania mal 21 rokov. Hurbanove nádeje o neveľmi krvavom boji za národnú slobodu potvrdil aj prvý deň v Brezovej. Cisárske vojsko ani maďarské gardy v ňom neboli.Obyvatelia mestečka preto smelo a nadšene vítali dobrovoľníkov a bojaschopní mladíci a muži sa pridali k nim. No a bojaschopní boli skoro všetci. Lenže o niekoľko hodín sa všetko malo zmeniť. Kronika Slovenska to zaznamenáva takto: „“ Bitka o Brezovú teda dopadla nad očakávanie dobre, no pravdou je aj to, že bolo komu postaviť pamätník. (To sa však stalo až o desaťročia neskôr.)Strategickým miestom kraja bola bezpochyby Senica. Bolo ju treba dobyť a miestne obyvateľstvo získať pre myšlienky slobody a rovnosti. No aj druhá strana sa už spamätala. Habsburská šľachta a cisársky dvor dostali strach, a preto horúčkovito konali. Dobrovoľníci pred Senicou narazili už na strategicky dobre zorganizovanú bojovú zostavu oddielov národnej gardy i Talianov v službách cisára pána. Strhla sa bitka, v ktorej slovenskí sedliaci nemali šancu proti flintám cisárskych vojsk. Na boj zblízka, vo vojenskej hantírke – na bodáky, sa nedalo ani pomyslieť. A tak história zaznamenala, že Slováci túto bitku prehrali. Nie je to celkom tak. Bolo to „slovenské Borodino“. Ustúpili sme, ale na svojom území. Protivník bol na cudzom, jeho domov bol inde.Dobrovoľníci sa po bitke pri Senici dali dohromady v žičlivej Myjave. Odtiaľ vyrazili na Starú Turú. Bolo to strategické rozhodnutie, lebo cesta na Moravu nesmela byť zahataná. A ani sa tak nestalo, lebo dobrovoľníci v tejto bitke zvíťazili. Napriek tomu, história má pri tomto dni napísaný veľký výkričník. Mestečko vyrabovali a podpálili. Najskôr košutovci so stotinou pruského princa, no a potom dobrovoľníci. Lenže tí už prišli do horiacej obce! A ak podpálili a vyrabovali niečo navyše, tak to bol akt pomsty. Boli to sídla maďarónskej šľachtya maďarónskeho úradníctva. To utieklo spolu s oficiálnym vojskom. Šľachta už dávnejšie hľadala bezpečie inde.Spomedzi našich troch politických vodcov očitým svedkom udalosti bol len Ľudovít Štúr. Bol hlboko otrasený, keď uvidel a pochopil, čo z človeka spraví vojna, vzájomné vraždenie. Pochopil, že vo vojne aj normálny človek sa správa nenormálne. Obrazne povedané - keď sa ide na krvavý žliabok bodáka, aj univerzitný profesor zabudne na svoju katedru a prednáškový pult.Hurban sa bitky o Starú Turú nezúčastnil, zostal na Myjave. Pravdepodobne z celkovej vyčerpanosti dostal horúčku a musel si ľahnúť. Udalosti na Starej Turej sa hlboko dotkli aj jeho, no nedal to na sebe znať. Iste aj preto vo svojich Rozpomienkach, čo je vlastne akoby dodatok k dielu Ľudovít Štúr, túto udalosť spomína len veľmi okrajovo, akoby úchytkom. Možno aj preto, lebo zapochyboval o užitočnosti svojho temperamentu. Na Myjave sa pred odchodom na Starú Turú stalo toto: „Tak to opísal Tomáš Winkler v biografickom románe Perom a mečom.V takejto atmosfére, vybičovaní Hurbanovými slovami i svojimi najbližšími, odchádzajú slovenskí dobrovoľníci na Starú Turú a cestou každú chvíľu očakávajú, že sa stretnú s nepriateľom. Takto naladení a vystresovaní prichádzajú do horiacej Starej Turej. Stalo sa tam potom niečo strašné, no z hľadiska vojny celkom obyčajné. Štúr vzdychá a zatína zuby i päste, Hurban mlčí aj po rokoch a ešte stále si spytuje svedomie. Nemá náhodou aj on svoj podiel na tom, že slovenskí dobrovoľníci vypochodovali na Starú Turú a dopochodovali do jej ulíc a dvorov agresívne naladení? Lenže – mohol sa imon prihovoriť inak, keď ešte ani nie všetci mŕtvi od Senice boli pochovaní? No ešte viac mu vŕtalo v hlave – ako to, že cisárske vojsko sa spája s košutovcami a maďarskými gardami? My sme predsa išli do boja aj so zástavou, na ktorej bolo vyšité „Za kráľa a národ slovenský“Dokonca – „za kráľa“ je na prvom mieste. To teraz máme bojovať proti všetkým? My predsa bojujeme len a len za seba. Za svoje neodňateľné národné práva. A iba proti tým, čo majú moc tieto práva nám ako rovnému priznať, no ktovie prečo tak urobiť nechcú.