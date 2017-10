J. MARKO: Chcem z Nitry a kraja vytvoriť moderné a bezpečné miesto

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Nitra 25. októbra (TASR) - Kandidát na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ján Marko kandiduje za stranu Nový parlament. V rozhovore pre TASR uviedol, že v prípade svojho zvolenia sa chce zamerať predovšetkým na ochranu zdravia, života a majetku občanov.Chcel by som obnoviť cestnú sieť od Topoľčian do Nitry, aby sa zlepšil prístup k automobilke pre občanov zo smeru od Topoľčian. Je potrebné prehodnotiť rozpočet, spraviť monitoring cestnej siete, zabezpečiť korektný spôsob výberového konania na údržbu ciest, urobiť viacročný plán opráv, údržby a rozširovania siete. V oblasti zimnej údržby vybudovať pracovný tím, ktorý bude flexibilne reagovať na zmeny počasia.Chcem bojovať za presadenie jednotného financovania základného školstva, to znamená školský klub tiež financovať zo štátnych prostriedkov a nie z prostriedkov podielových daní. Treba rozhodne znížiť počet málotriedok, ktoré majú financovanie s vyšším normatívom, a ušetrené zdroje využiť na zabezpečenie dopravy školskými autobusmi a na vybavenie škôl. Na realizáciu duálneho vzdelávania je potrebné vytvoriť rôznymi úľavami pre podnikateľov také podmienky, aby mali záujem poskytovať študentom prax a ďalšie vzdelávanie.Prispievaním finančných prostriedkov na chod pohotovostných alebo ambulantných služieb. Je potrebné zvýšiť efektivitu záchranných zložiek ich modernizáciou a tiež zefektívniť nákup zdravotníckych pomôcok, zariadení a materiálu.Budovaním širšej siete seniorských zariadení a opatrovateľských služieb z dôvodu nárastu obyvateľov vyššieho veku, o ktorých sa bude treba postarať pre veľkú pracovnú vyťaženosť mladšej generácie. Obciam a mestám bude potrebné na túto činnosť poskytnúť viac finančných prostriedkov a dôsledne kontrolovať stav zariadení a tok financií, ktoré do nich prúdia.V oblasti cezhraničnej spolupráce treba využiť veľký potenciál občanov maďarskej národnosti pri nadväzovaní predovšetkým ekonomických a kultúrnych vzťahov, aby sa aj takouto cestou zmierňovalo historické napätie medzi oboma skupinami, často živené iba z politických dôvodov. V oblasti čerpanie fondov sa vždy dá urobiť viac. Treba sa zamerať najmä na efektívne a zmysluplné projekty, ktoré budú naozaj prínosom pre všetkých občanov a nie iba pre elitné skupiny.Moje priority sú najmä život, zdravie, majetok. Preto by som sa pokúsil vytvoriť tím kvalitných spolupracovníkov, ktorí vedia spolupracovať a nepresadzujú len požiadavky individuálnych skupín. S týmto tímom by som chcel vytvoriť efektívny dialóg medzi župou a občanom, zvýšiť bezpečnosť obyvateľstva, zefektívniť prácu záchranných a policajných zložiek, zamerať pozornosť na zlepšenie životných podmienok mladej generácie a starších občanov a pokračovať v línii, ktorá bude viesť k tomu, že sa z Nitry a NSK vytvorí moderné, bezpečné a pokojné miesto na život.