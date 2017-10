J. Mattis: Trump môže proti KĽDR zasiahnuť len so súhlasom Kongresu

Americký minister obrany James Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump môže nariadiť použitie vojenskej sily proti Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) len v prípade, že nastane bezprostredná hrozba útoku na Spojené štáty, alebo ak k takémuto útoku skutočne dôjde. Podľa agentúry DPA to v pondelok uviedli minister zahraničných vecí USA Rex Tillerson a šéf amerického rezortu obrany James Mattis.Trump by inak potreboval súhlas Kongresu, povedal Mattis v rámci svedeckej výpovede oboch ministrov pred zahraničným výborom Senátu k prípadnej novelizácii 16 rokov platného zákona o práve prezidenta použiť vojenskú silu.Na otázku výboru, či má Trump právomoc nariadiť vojenský zásah proti KĽDR, Mattis odpovedal:Výpovede oboch ministrov pred zahraničným výborom Senátu sú súčasťou prípadnej novelizácie zákona z roku 2001, ktorým Kongres udelil prezidentovi právomoc použiť "nevyhnutnú a primeranú" (vojenskú) silu proti teroristickej hrozbe, avšak nie v prípade, ako je Severná Kórea. Zákon bol prijatý po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001.Tillerson a Mattis pred novelizáciou tohto zákona varovali, ale zhodli sa v názore, že ak by k nej predsa len došlo, nemala by obsahovať časové alebo geografické obmedzenia. V súčasnosti platné znenie zákona predstavuje podľa nich "pevný základ" pre všetky pokračujúce operácie amerických ozbrojených síl namierené proti hrozbe teroristických útokov.Podľa Mattisa a Tillersona by k prípadnému zrušeniu zákona z roku 2001 malo dôjsť až po prijatí novej legislatívy, ktorá by ho nahradila.