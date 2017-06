J. Mattis: USA a ich spojenci sa nenechajú vystrašiť útokmi IS

James Mattis, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Sydney 5. júna (TASR) - Americkí ministri obrany Jim Mattis a zahraničných vecí Rex Tillerson prisľúbili dnes spojencovi Austrálii súdržnosť v boji proti islamským extrémistom, ktorí sa snažia zastrašiť Západ.vyhlásil Mattis v prvom spoločnom vystúpení s Tillersonom v zahraničí.Obaja ministri z USA sa vyjadrili pred stretnutím s austrálskymi rezortnými kolegami, na ktorom by podľa očakávaní mali rokovať o celom rade otázok, ako sú boj proti skupine Islamský štát (IS), stabilizácia Afganistanu či hrozba Severnej Kórey.Tillerson zdôraznil trvalosť spojenectva USA a Austrálie, ktoré podľa neho zvíťazí v "tomto spoločnom boji proti najohavnejším činom, aké sme nedávno zaznamenali znova v Londýne". Bližšie sa k víkendovému útoku v Londýne nevyjadril.Austrálska ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová uviedla, že obe krajiny spája odhodlanie poraziť IS a ďalšie podobné teroristické skupiny.Šéfka austrálskeho rezortu obrany Marise Payneová povedala, že vládu v Canberre znepokojujú väzby IS na Áziu a Tichomorie. Zdôraznila tiež, že tzv. zahraniční bojovníci by po návrate do svojich krajín mohli predstavovať hrozbu aj v tomto regióne.